Reprezentativa Argentinei a fost învinsă, marţi, cu scorul de 2-1, de selecţionata Arabiei Saudite, într-un meci din Grupa C a Cupei Mondiale din Qatar.

Argentinienii au condus cu 1-0, prin golul marcat în minutul 10 de Lionel Messi, din penalti.

Arabia Saudită s-a impus datorită golurilor înscrise într-un interval scurt de timp de Al-Shehri ’49 şi Al Dawsari ’5.

Succesul Arabiei Saudite a venit de nicăieri și i-a ruinat pe cei mai mulți dintre pariori, care au mizat pe un succes categoric al Argentinei.

Din informațiile oferite de casele de pariuri până acum, cel mai "dureros" pariu a fost plasat la agenția TAB. Aceasta a confirmat că un parior a mizat 160.000 de dolari pe un succes al pumelor.

La o cotă de 1.13 pentru Argentina, acesta ar fi câștigat 20.000 de dolari dacă naționala lui Messi s-ar fi impus. N-a fost cazul.

Un alt parior a mizat 100.000 de dolari pe un succes al Argentinei și peste 2,5 goluri. Și acesta a ieșit cu un mare minus în contabilitate.

