Etapa derby-urilor in Premier League: Trei meciuri de neratat

Premier League este considerat pe bună dreptate unul dintre cele mai bune campionate din Europa, iar în etapa a 20-a le va oferi fanilor posibilitatea de a urmări mai multe meciuri interesante. De departe, meciul etapei este cel dintre Manchester United și Manchester City, însă un derby vom putea urmări și în Nordul Londrei, între Tottenham și Arsenal.

Programul etapei a 20-a din Premier League:

Vineri, 13 ianuarie

• 22:00 Aston Villa - Leeds

Sâmbătă, 14 ianuarie

• 14:30 Manchester United - Manchester City

• 17:00 Brighton & Hove - Liverpool

• 17:00 Everton - Southampton

• 17:00 Nottingham Forest - Leicester

• 17:00 Wolverhampton - West Ham

• 19:30 Brentford - Bournemouth

Duminică, 15 ianuarie

• 16:00 Chelsea - Crystal Palace

• 16:00 Newcastle - Fulham

• 18:30 Tottenham - Arsenal

Derby-ul orașului Manchester va capta interesul fanilor

Ziua de sâmbătă începe cu unul dintre cele mai așteptate meciuri ale începutului de an, între Manchester United și Manchester City. Derby-ul orașului Manchester a ajuns la episodul cu numărul 53 în Premier League. Ultimele trei confruntări au fost câștigate clar de City, iar United are de luat o revanșă, ținând cont că o asemenea situație nu s-a mai întâmplat de aproape zece ani. United vine după o calificare în semifinalele Cupei Ligii Angliei și are un moral bun ținând cont de forma de moment.

Echipa și-a recăpătat încrederea și are nu mai puțin de opt meciuri la rând cu victorie. De partea cealaltă, City a arătat încă un moment de inconstanță și a pierdut la mijlocul săptămânii cu Southampton în Cupa Ligii, un rezultat pe care puțini îl anticipau. Dar City stă totuși mai bine în clasamentul din Premier League și este pe locul 2, cu 39 de puncte, în timp ce United se clasează două locuri mai jos, cu patru puncte mai puțin.

Așadar, agențiile de pariuri sportive o creditează pe Manchester City cu prima șansă în derby-ul de sâmbătă. Cota la victorie este 1.80 pentru City, egalul are cota 3.85, în timp ce un succes al lui United a primit cota 4.25 din partea bookmakerilor. Ținând cont de forma de moment pe care United o are și de faptul că într-un derby se poate întâmpla orice, mulți dintre cei pasionați de pariuri sportive își vor îndrepta atenția și către selecțiile pe golurile marcate. La agențiile online de top utilizatorii pot beneficia și de funcții inovative precum Creează-ți pariul. Iar o selecție interesantă pentru derby-ul dintre United și City este că Ambele echipe vor înscrie și se vor înscrie Peste 2.5 goluri, la cota 1.90. În ultimele două partide dintre cele două a fost spectacol total: City s-a impus cu 6-3, respectiv 4-1, astfel că sunt și acum șanse bune pentru un nou meci cu goluri multe.

Liverpool vrea să iasă din criză

Liverpool are un sezon mult sub așteptări în Premier League, fiind marcat de rezultatele inconstante. Drept dovadă, în cele două meciuri disputate până acum în 2023 nu a obținut nicio victorie. A pierdut în deplasare cu Brentford în Premier League și apoi a remizat cu Wolves în Cupa Angliei. Ieșirea din criză poate fi meciul cu Brighton, o echipă pe terenul căreia a câștigat de patru ori în ultimele cinci deplasări și o dată a remizat.

În clasament, Liverpool este la 7 puncte de locul 4, în timp ce Brighton este la 8 puncte de această poziție. Se anunță un meci echilibrat, în care Liverpool pornește însă ușor favorită, având cota 2.05 la victorie. Egalul are cota 3.70, iar victoria gazdelor 3.35. Ținând cont de faptul că Liverpool s-a descurcat bine pe terenul lui Brighton în ultima perioadă, merită luat în calcul un pariu pe 2 solist.

Etapa se încheie cu derby-ul dintre Tottenham și Arsenal

Un alt meci interesant din această rundă este cel dintre Tottenham și Arsenal, un derby al Nordului Londrei. Arsenal a impresionat în acest sezon și este în continuare pe primul loc, cu un avans de cinci puncte față de Manchester City. De partea cealaltă, Tottenham ocupă poziția a 5-a și trage tare pentru a termina în primele patru, acesta fiind obiectivul din acest sezon.

Meciurile dintre cele două echipe au oferit multe goluri în ultima perioadă. În 4 din ultimele 5 am avut cel puțin trei goluri marcate, iar în trei situații ambele grupări au punctat. Arsenal este favorită la pariuri sportive să obțină victoria, având cota 2.15, în timp ce egalul are cota 3.55 iar un succes al lui Spurs are 3.25. Și pentru acest meci se poate profita de funcția Creează-ți pariul, care oferă cota 3.50 pentru selecția că Arsenal va câștiga și Ambele echipe vor marca.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

