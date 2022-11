Suma uriașă pierdută de un suporter după ce a pariat pe victoria Argentinei cu Arabia Saudită FOTO

Înfrângerea surprinzătoare a Argentinei la Campionatul Mondial de Fotbal, 1-2, cu Arabia Saudită, i-a provocat mari neplăceri unui fan.

Suporterul a pariat 144.274,73 de euro pe victoria naționalei lui Messi și a pierdut banii.

Dacă Argentina ar fi câștigat, omul ar fi încasat 163.030,44 de euro, victoria sud americanilor în primul meci de la Mondial având o cotă de 1,13.

Messi a marcat pentru Argentina în prima repriză, dar Arabia Saudită a întors scorul în repriza a doua, prin Saleh Alshehri şi Salem Aldawsari, producând un șoc la nivel mondial.

Pentru Argentina urmează meciul crucial cu Mexic, din etapa a doua a grupelor. O înfrângere pentru naționala lui Messi este sinonimă cu eliminarea de la Cupa Mondială.

Here it is 🥵

The biggest bet we've taken on #Argentina in the #FIFAWorldCup 🤑 pic.twitter.com/mVdRFijRN9