7 recorduri înregistrate în istoria Cupei Mondiale la fotbal

Cupa Mondială se apropie cu pași repezi, motiv pentru care am efectuat o incursiune rapidă în istorie, pentru a descoperi cele mai interesante recorduri înregistrate pe parcursul celor 21 de ediții desfășurate până în prezent.

1. Brazilia deține recordul de apariții - Selecao este echipa care a fost prezentă de cele mai multe ori la Cupa Mondială. Brazilienii au nu mai puțin de 21 de prezențe până acum, adică la toate edițiile. Așadar, în Qatar vor ajunge la cea de-a 22-a Cupa Mondială din palmares.

Brazilia a reușit să câștige trofeul de cinci ori, un alt record: în 1958, 1962, 1970, 1994 și 2002. De altfel, Brazilia a fost încă de la înființarea competiției una dintre principalele pretendente la medalii, motiv pentru care mai are în palmares două clasări pe locul secund, în timp ce de alte două ori a încheiat pe locul trei. Din cele 21 de apariții, Brazilia a trecut de prima rundă de 18 ori până acum, iar de 15 ori a câștigat grupa.

Brazilienii beneficiază din nou o generație foarte bună, astfel că sunt creditați de casele de pariuri sportive cu prima șansă la trofeu. În oferta antepost, Brazilia are o cotă de 6.00, fiind urmată de campioana en-titre, Franța (cota 7.50), Anglia (cota 8.00) și Argentina. Messi and co. au cota 9.00 să ridice trofeul în Quatar. Neymar, principalul marcator al Braziliei, este favoritul numărul 3 la titlul de golgheter, cu o cotă de 13.00.

2. Just Fontaine a marcat cele mai multe goluri la o singură ediție - Fostul atacant francez a scris istorie la ediția din 1958, când a reușit să marcheze de 13 ori în doar 6 partide, un record ce datează și până în zilele noastre. Despre Fontaine, legendarul Pele a spus că este unul dintre marii fotbaliști care încă mai trăiesc.

Francezii au avut mulți atacanți buni în istorie și continuă să aibă, lider în noul val fiind Kylian Mbappe, fotbalist care la doar 23 de ani a bătut numeroase recorduri și este cotat cu prima șansă să devină golgheterul Cupei Mondiale din 2022. El are cota 9.00, la egalitate cu englezul Harry Kane. Cei doi sunt urmați de Neymar (Brazilia, cota 13.00) și Karim Benzema (Franța, cota 15.00).

3. Cea mai mare diferență de scor a fost de 9 goluri - De trei ori în istorie s-a întâmplat ca o echipă să câștige la o diferență de nouă goluri. Ungaria a trecut de Coreea de Sud cu 9-0 la ediția din 1954, Iugoslavia a învins Zairul cu același scor în 1974 și tot maghiari au învins El Salvador cu 10-1 în 1982. Scoruri deprinse parcă din alte vremuri decât fotbalul pe care îl trăim în zilele noastre.

4. Cea mai mare diferență de scor dintr-o finală a fost de trei goluri - S-a întâmplat de trei ori ca o echipă să câștige la această diferență într-o finală a Cupei Mondiale. Ediția din 1958 a fost câștigată de Brazilia cu 5-2 în fața Suediei, iar Selecao s-a impus cu 4-1 în fața Italiei la ediția din 1970.

În fine, în 1998, Franța a câștigat la Paris cu 3-0 meciul cu Brazilia. Aceste două echipe sunt văzute cu primele două șanse la câștigarea Cupei Mondiale din 2022. Sud-americanii au o generație excelentă, în timp ce Franța este campioana en-titre din Rusia 2018.

5. Un nord-irlandez este cel mai tânăr fotbalist din istoria turneului - Este vorba despre Norman Whiteside, care a bătut acest record pe 17 iunie 1982. El avea doar 17 ani și 41 de zile când a disputat partida cu Iugoslavia. Cel mai tânăr finalist din istorie este legendarul Pele, care, pe 29 iunie 1958, a jucat finala cu Suedia, la vârsta de 17 ani și 249 de zile.

6. Trei fotbaliști au fost prezenți la 5 Cupe Mondiale - Mexicanii Antonio Carbahajal (1950-1966) și Rafael Marquez (2002-2018) și neamțul Lothar Matthaus (1982-1998) au reușit această performanță. De altfel, Matthaus este și jucătorul cu cele mai multe meciuri bifate la Cupa Mondială, 25 la număr. În schimb, Paulo Maldini din Italia a disputat cele mai multe minute: 2.217.

7. Neamțul Miroslav Klose are cele mai multe goluri - Fostul atacant german Miroslav Klose a marcat nu mai puțin de 16 goluri în istoria participărilor sale la Cupa Mondială. Într-un singur meci, recordul îi aparține rusului Oleg Salenko, acesta marcând de 5 ori în poarta Camerunului la ediția din 1994. S-a întâmplat ca polonezul Ernst Willimowski să marcheze de patru ori în poarta Braziliei în 1938, dar ca echipa sa să piardă. În schimb, într-o finală, englezul Geoff Hurst a punctat un hattrick în poarta Germaniei de Vest.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

