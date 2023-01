Australian Open 2023: Care sunt principalii favoriți

Primul Grand Slam din 2023 se va disputa la Melbourne între 16 și 29 ianuarie. Va fi a 111-a ediție a Australian Open și a 55-a din Open Era. Interesul din jurul Australian Open este la fel de ridicat ca în fiecare an, în condițiile în care Novak Djokovic revine după absența de anul trecut. Și competiția feminină se anunță interesantă, având în vedere surprizele numeroase apărute în ultimii ani.

Australian Open 2022 a fost marcat de absența lui Novak Djokovic, după ce tenismenul sârb nu a primit acceptul să intre în Australia. Competiția a fost câștigată așadar de Rafael Nadal, care a avut un parcurs eroic și a reușit să își treacă în palmares al doilea său titlu la Antipozi și primul din 2009 încoace.

La feminin, favorita gazdelor, Ashleigh Barty, a câștigat trofeul, însă ulterior a anunțat că se retrage și nu va participa la ediția din 2023. Iga Swiatek este considerată favorita specialiștilor, dar tenisul feminin ne-a arătat în ultimii ani că oricând pot apărea surprize pe care chiar nimeni nu le anticipa.

Cum văd bookmakerii Australian Open 2023

Pentru cei pasionați de pariuri sportive, cotele antepost sunt deja disponibile la cei mai buni operatori online. Iar pe secțiunea masculină cu prima șansă pornește Novak Djokovic, care are doar cota 1.90 să câștige trofeul. El este urmat foarte aproape de rusul Daniil Medvedev, cu cota 5.50 pentru o victorie la Melbourne. Campionul din 2022, Rafael Nadal, are cota 11.00, în timp ce favoritul gazdelor, Nick Kyrgios, are cota 13.00. Felix Auger Aliassime are cota 15.00 și este urmat de Jannik Sinner (cota 17.00), Stefanos Tsitsipas (cota 19.00) și Holger Rune (cota 21.00).

Pe tabloul feminin, poloneza Iga Swiatek, lidera clasamentului WTA, pornește de departe cu prima șansă, cu cota 2.50. Bielorusa Aryna Sabalenka este creditată cu șansa a doua și are cota 11.00, în timp ce Caroline Garcia și Ons Jabeur au cota 12.00. Jessica Pegula și Cori Gauff au cota 15.00.

Novak Djokovic caută al 10-lea titlu la Australian Open

Revenit după absența de anul trecut de la Australian Open, Novak Djokovic este așadar marele favorit al întrecerii masculine. Tenismenul sârb are un palmares impresionant la Australian Open și a câștigat 9 ediții din 17 apariții. Practic, aproape jumătate din turneele de Grand Slam câștigate de Djokovic au fost la Australian Open. Mai mult, el câștigase ultimele ediții la care a participat, în 2019, 2020 și 2021, înainte să aibă problemele din 2022. În aceste condiții, este de înțeles de ce bookmakerii îl consideră marele favorit la câștigarea trofeului.

Nole a fost primit cu multă căldură la revenirea în Australia și a afirmat de mai multe ori că acesta este turneul său preferat de Grand Slam. El vine după un 2022 în care și-a trecut un singur trofeu de Grand Slam în palmares, la Wimbledon, după ce la Australian Open și US Open a lipsit, iar la Roland Garros a fost eliminat în sferturile de finală.

Iga Swiatek țintește primul ei trofeu la Australian Open

După retragerea lui Asleigh Barty, campioana de la Australian Open 2022, Iga Swiatek a preluat ștafeta și a dominat copios anul trecut în tenisul feminin. S-a distanțat în fruntea clasamentului WTA și a câștigat două turnee de Grand Slam, la Roland Garros și US Open, în timp ce la Wimbledon a fost eliminată în turul 3.

Iga Swiatek nu are însă niciun titlu la Australian Open până în prezent, dar este văzută principala favorită la ediția din 2023. Anul trecut, poloneza s-a oprit în semifinale, în 2020 și 2021 a pierdut în optimi, iar în 2019 a cedat în turul doi. Experiența ei este mult mai bogată acum, iar Swiatek și-a crescut nivelul de joc considerabil în ultimele 12 luni, astfel că este principala favorită la câștigarea trofeului.

Australian Open începe cu 5 românce pe tabloul principal

5 jucătoare din România vor lua startul la Australian Open 2023. În condițiile în care Simona Halep va absenta deoarece este suspendată provizoriu pentru dopaj, țara noastră va fi reprezentată de Irina Begu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Patricia Țig. Irina Begu a început excelent acest an și poate produce o surpriza la Australian Open, mai ales că va fi și cap de serie. Iar celelalte jucătoare au demonstrat și ele că pot avea rezultate notabile.

Pe lângă acestea, fanii tenisului din țara noastră își vor îndrepta privirile și către parcursul a doua jucătoare cu origini românești, Bianca Andreescu și Emma Răducanu.

Ambele au câștigat în trecut US Open, însă ulterior au avut momente de cădere. Fiecare speră că Australian Open va fi turneul care le va readuce în prim plan, iar bookmakerii le acordă ambelor cota 26.00 să câștige competiția.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

