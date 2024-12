Cele mai tari meciuri programate în decembrie

Decembrie este o lună care le oferă fanilor fotbalului numeroase cadouri. Cei pasionați au ocazia să urmărească meciuri tari din campionatele de top, dar și din cupele europene. Echipe precum FC Barcelona, Manchester City și Manchester United vor fi implicate. De asemenea, FCSB mai are un meci tare în cupele europene, contra lui Hoffenheim, iar etapa de Boxing Day din Premier League nu trebuie ignorată.

Programul celor mai tari meciuri din luna decembrie:

11 decembrie, de la ora 22:00

Borussia Dortmund vs. FC Barcelona (Champions League)

Juventus vs. Manchester City (Champions League)

12 decembrie, de la ora 19:45

Hoffenheim vs. FCSB (Europa League)

15 decembrie, de la ora 18:30

Manchester City vs. Manchester United (Premier League)

21 decembrie, de la ora 22:00

FC Barcelona vs. Atletico Madrid (La Liga)

Meciurile de pe 26 decembrie, de Boxing Day:

de la ora 14:30

Manchester City vs. Everton

de la ora 17:00

Bournemouth vs. Crystal Palace

Chelsea vs. Fulham

Newcastle United vs. Aston Villa

Nottingham Forest vs. Tottenham Hotspur

Southampton vs. West Ham United

de la ora 19:30

Wolves vs. Manchester United

de la ora 22:00

Liverpool vs. Leicester City

Meci tare între Dortmund și FC Barcelona

Pe 11 decembrie, în Champions League, finalista din sezonul trecut, Borussia Dortmund, primește vizita echipei FC Barcelona într-un duel de care pe care. Ambele echipe s-au descurcat bine în acest sezon de Champions League, având câte 12 puncte. Ele împart locurile 3 și 4 și sunt la trei puncte sub Liverpool. Dortmund mizează pe sprijinul fanilor și joacă bine acasă, astfel că pentru FC Barcelona se anunță un meci foarte dificil, chiar dacă și catalanii sunt în formă. În oferta de pariuri online a Unibet pentru acest meci, nemții au o cotă interesantă să câștige: 3.05. În schimb, egalul are 4.10, iar succesul catalanilor are 2.10.

Ads

FCSB încearcă să-și asigure calificarea în Europa League

FCSB este una dintre marile surprize din acest sezon din Europa League. Are 10 puncte după primele 5 etape disputate și este aproape să-și asigure și matematic prezența în faza următoare a competiției. O întâlnește joi, 12 decembrie, pe Hoffenheim, în deplasare. Înaintea acestei partide, FCSB stă mai bine în clasament și este pe locul 10, cu 10 puncte. Nemții sunt pe locul 25, cu 5 puncte. Campioana României a învins RFS, PAOK Salonic și Midtjylland în Europa League, a remizat cu Olympiakos și a pierdut în deplasare cu Rangers. Pentru partida din deplasare cu Hoffenheim, FCSB nu se va putea baza pe Daniel Bîrligea, suspendat după o eliminare. De asemenea, FCSB mai are și alți jucători importanți indisponibili, ultimul intrat pe această listă fiind Malcom Edjouma. În aceste condiții, FCSB este văzută cu șansa a doua în confruntarea din Europa League. Unibet îi oferă cota 5.80 să câștige, egalul are cota 4.60, iar succesul nemților are cota 1.50.

Ads

Etapa de Boxing Day, cadou pentru fanii fotbalului

Ca în fiecare an, etapa de Boxing Day este un cadou pentru fanii fotbalului din toată lumea. Englezii joacă fotbal pe 26 decembrie, iar etapa din acest an ne oferă posibilitatea de a vedea meciuri interesante precum Manchester City - Everton și Liverpool - Leicester.

Pentru mult timp, s-a crezut că echipa care e pe primul loc de Boxing Day va câștiga și campionatul, dar statistica s-a modificat în ultimii ani. Spre exemplu, Arsenal a fost prima în ultimele două sezoane, dar de fiecare dată a pierdut titlul în fața celor de la Manchester City. Acum două sezoane avea 5 puncte avans de Boxing Day, dar a pierdut titlul la o diferență de 5 puncte. De fapt, echipa aflată pe primul loc de Boxing Day a câștigat titlul de 16 ori în cele 32 de sezoane, astfel că această statistică nu mai înseamnă mare lucru.

Ads