El Clasico revine pe 26 octombrie. Cote și ponturi pariuri Real Madrid vs Barcelona

Advertorial
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 18:28
290 citiri
El Clasico revine pe 26 octombrie. Cote și ponturi pariuri Real Madrid vs Barcelona
FOTO: topbet.ro

Weekendul viitor ne aduce un nou episod din cel mai tare duel fotbalistic european, El Clasico, înfruntarea „Titanilor” din Spania, Real Madrid și Barcelona.

De această dată, formația gazdă este Real, duelul fiind programat duminică, 26 octombrie, ora 17:15, pe Estadio Santiago Bernabéu, în cadrul etapei cu numărul 10 din LaLiga.

Conform transfermarkt.com, valoarea acumulată a celor două echipe depășește 2 miliarde de euro.

  • Real Madrid - 1.100.000.000 €
  • Barcelona - 946.500.000 €

Reușește Realul să se impună, în sfârșit, după ce catalanii au câștigat ultimele 4 meciuri directe? Vom avea parte din nou de 4+ goluri, așa cum s-a întâmplat în ultimele 4 episoade din El Clasico? Greu de făcut predicții într-un astfel de meci, însă un lucru este destul de clar. Spectacolul nu are cum să lipsească când pe teren intră unii dintre cei mai buni jucători de fotbal din lume.

Forma echipelor și cotele 1x2

Așa cum s-a întâmplat de cele mai multe ori, super meciul de duminică le găsește pe cele două protagoniste pe primele 2 poziții din LaLiga. După primele 9 etape, Realul este lider, cu 24 de puncte, iar Barcelona ocupă poziția secundă, cu 22 de puncte, astfel că un succes o duce pe primul loc.

Madrilenii s-au impus mai lejer decât o arată scorul duminică seara, pe terenul lui Getafe (0-1), gazdele terminând partida în 9 oameni. Nici Barcelona nu a forțat prea tare în meciul cu Girona, câștigat tot la un gol diferență, scor 2-1. Victorii așteptate, însă la limită, semn clar că jucătorii celor două echipe sunt cu gândul la duelul de duminică.

La casele de pariuri online, Real este favorită, cu o cotă de aproximativ 2.08, în timp ce un nou succes al catalanilor, ar fi al 5-lea consecutiv într-un El Clasico, este cotat cu 3.10. Rezultatul de egalitate este cel mai improbabil scenariu, având o cotă de 3.60.

Nebunie totală în ultimul El Clasico

Ultimul meci direct dintre cele două formații s-a disputat pe 11 mai 2025, la Barcelona, catalanii impunându-se cu 4-3, la capătul unui meci de poveste, în care Real conducea cu 2-0 în minutul 14.

Doar 5 minute le-au fost necesare gazdelor pentru a se trezi și au făcut-o în stil de super echipă, scorul la pauză fiind 4-2 pentru Barcelona. Realul a redus din diferență în minutul 70, însă victoria a fost a Barcelonei în cele din urmă.

Astfel, Barcelona a confirmat statutul de favorită în meci, fiind creditată cu 1.93 la victorie, în timp ce pariul Ambele marchează, cotat cu 1.30, a fost „verde” încă din minutul 19. Iar dacă a existat cumva vreun parior care să mizeze pe selecția 7+ goluri, acesta a prins o cotă rară, de 11.50.

După cum ne-a demonstrat istoria, răsturnările de scor nu sunt chiar atât de rare în El Clasico, iar cotele pentru ca o echipă să câștige după ce este condusă sunt foarte atractive.

Ce va fi duminică?

După cum aminteam mai sus, „Galacticii” au cam uitat gustul senzațional al unui succes în El Clasico, așa că este de presupus că vor da totul pe teren duminică, așa cum probabil o vor face și oaspeții.

Întreaga suflare fotbalistică va fi cu ochii către super meciul de pe Santiago Bernabéu, iar pentru amatorii de pariuri și statistici, iată câteva cifre interesante și o propunere de bilet Bet Builder.

  • Ambele formații au înscris în 7 din ultimele 10 meciuri oficiale directe și în fiecare din ultimele 3. Astfel, cota pentru pariul Ambele Înscriu (GG) este destul de mică, în jur de 1.37, completată de 2.90 pentru situația în care nu înscriu ambele echipe.
  • Am avut peste 2.5 goluri în nu mai puțin de 9 din ultimele 10 dueluri directe, chiar cu 5+ în ultimele 3. Pentru duminică, cota pentru pariul Peste 2.5 goluri este de 1.38 și urcă până la 3.10 pentru pariul Peste 4.5 goluri, semn clar că toată lumea așteaptă show total în acest nou episod din El Clasico.
  • Cele două formații s-au întâlnit până acum de 261 de ori. Real Madrid are 106 victorii, iar Barcelona 104, în timp ce 51 de partide s-au încheiat la egalitate, conform transfermarkt.com.
  • Raportat la primele 9 etape disputate în LaLiga, ambele echipe au o medie de șuturi pe poartă impresionantă. Real 6.9 per meci și Barcelona 8.6 per meci.
  • Kylian Mbappe are cota 1.85 pentru un gol marcat și 4.50 să deschidă scorul. De cealaltă parte, Lamin Yamal are cota 3.10 să marcheze în orice moment și 8.80 să deschidă scorul.

Cotele pot suferi modificări. Pariurile sportive cu mize reale sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!

"Riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec". Avertismentul lui Grindeanu privind legea pensiilor magistraţilor. "Să nu transformăm totul într-o fugă după imagine"
"Riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec". Avertismentul lui Grindeanu privind legea pensiilor magistraţilor. "Să nu transformăm totul într-o fugă după imagine"
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat joi, 23 octombrie, la Galaţi, despre pensiile magistraţilor şi grupul de lucru pe care l-a propus în coaliţie pentru realizarea unui...
Primăria Ploieștiului a plătit o datorie personală a viceprimarului AUR. Banii se recuperează prin rețineri din salariu
Primăria Ploieștiului a plătit o datorie personală a viceprimarului AUR. Banii se recuperează prin rețineri din salariu
Primăria Ploieşti a fost obligată să plătească o sumă consistentă, joi, 23 octombrie, către un executor judecătoresc pentru neplata unor datorii personale ale viceprimarului AUR,...
#pariuri, #pariuri sportive, #fotbal , #pariuri
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. FCSB - Bologna, în Europa League. Campioana României vrea să spele rușinea. Surprizele din echipa de start LIVETEXT, de la 19.45
  2. Gică Hagi pleacă din România! Orașul din străinătate în care își caută locuință
  3. El Clasico revine pe 26 octombrie. Cote și ponturi pariuri Real Madrid vs Barcelona
  4. Dennis Man, după Kylian Mbappe? Românul e în careul de ași al Ligii Campionilor
  5. Cartonaș roșu! Cea mai frumoasă arbitră, curtată de fotbaliști la vestiare: ”Poate de aceea n-am avansat” FOTO
  6. Monica Niculescu a jucat în sferturi la Guangzhou. Cu câți bani s-a ales românca
  7. Colegul de generație al lui Cristi Chivu a luat foc: ”Taci, mă! Și tu ești jumătate român, ai și copii cu o nevastă româncă”
  8. Universitatea Cluj are un nou antrenor: "șepcile roșii" au anunțat oficial cine îl înlocuiește pe Ioan Sabău
  9. Dennis Man, pe lista UEFA pentru un premiu onorant! Cu cine se luptă românul
  10. Sar scântei în lumea șahului după moartea americanului de 29 de ani. Un rus face acuzații grave