Leo Grozavu, față în față cu fosta echipă

Joi 19 octombrie 2023, de la ora 20:00, Politehnica Iași o va găzdui pe Sepsi Sf. Gheorghe, într-o partidă restantă din runda cu numărul 7 a Superligii României. Duelul de pe Stadionul Emil Alexandrescu va fi transmis în direct de Digi Sport și Prima Sport.

Pe banca tehnică a celor de la Poli Iași se află în prezent Leo Grozavu, cel care a făcut pasul în copou chiar de la Sf. Gheorghe.

Nu a fost o despărțire amiabilă

În toamna anului 2021, conducerea celor de la Sepsi Sf. Gheorghe anunța faptul că s-a despărțit de antrenorul Leo Grozavu, cel care a stat pe banca tehnică timp de 2 ani. Ruptura nu a fost una foarte amiabilă, actualul antrenor al celor de la Poli Iași declarând la acea vreme:

"Eu nu țin de scaun, nu am ținut niciodată, dar normal este să mi se respecte contractul. Peste tot am lăsat loc de bună ziua. Așa am făcut și aici, în condițiile normale. Asta a fost, cred eu că Sepsi nu a dezamăgit cu mine pe bancă, le doresc mult succes băieților, vor reuși pentru că este un grup bun"

În cele din urmă totul s-a rezolvat și nu au existat conflicte, cele două părți ajungând la o înțelegere. După o scurtă pauză în antrenorat, Leo Grozavu a făcut pasul la Poli Iași, pe care o pregătește și în acest moment.

Echipa sa nu se descurcă prea bine, fiind pe locul 13 în clasamentul din Superliga – cu 11 puncte. De partea cealaltă, Sepsi Sf. Gheorghe se regăsește două poziții mai sus, cu 12 puncte. Ambele formații sunt în căutarea unui succes, iar site-urile de specialitate care oferă ponturi Liga 1 anticipează o partidă echilibrată.

Cele două formații și-au obișnuit suporterii cu spectacolul

De fiecare dată când se întâlnesc, Poli Iași și Sepsi Sf. Gheorghe oferă spectacol. Ultimul duel datează din 5 februarie 2021, atunci când la Sf. Gheorghe cele două au remizat cu scorul de 3-3. În turul acelui sezon, Sepsi câștiga în Moldova cu un 4-1 fără drept de apel. Tot în 2020, au mai avut loc nu mai puțin de alte 5 partide între cele două. Trei dintre acestea au oferit în total 13 goluri.

Defensivele celor două în actuala stagiune le oferă speranțe fanilor în ceea ce privește spectaculozitatea acestui meci. Gazdele au încasat 18 goluri în 11 etape, în timp ce oaspeții au primit 15 goluri.

Runda trecută, Poli Iași s-a deplasat în capitală, acolo unde a pierdut cu Rapid București – scor 3-2. Patru dintre cele cinci goluri au fost marcate în primele 40 de minute. De partea cealaltă, Sepsi Sf. Gheorghe vine după deplasări în care a cedat și a încasat în total 6 goluri. Alb-roșii au fost învinși de Universitatea Cluj cu scorul de 1-0, de CFR Cluj cu 3-0 și Farul Constanța cu scorul de 2-1.

Oaspeții au obținut ultima victorie pe 4 septembrie (1-0 cu UTA Arad), iar gazdele pe 23 septembrie, 2-1 la FC Voluntari.

