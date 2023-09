Manchester City și Manchester United au examene dificile în Premier League

Premier League se reia cu meciurile din etapa a 5-a după întreruperea cauzată de confruntările echipelor naționale. Această etapă propune două dueluri interesante pentru echipele din Manchester, City și United.

City o întâlnește în deplasare pe West Ham United, echipă care s-a remarcat prin transferurile făcute în ultimii ani, dar și prin startul bun de sezon. De partea cealaltă, United joacă acasă contra celor de la Brighton, o echipă care a cules multe laude.

Manchester City – West Ham: Guardiola merge pe terenul unei echipe neînvinse

Partida dintre West Ham și Manchester City se va disputa sâmbătă de la ora 17:00. City are o deplasare dificilă pe terenul lui West Ham, echipă care are trei victorii și o remiză în primele patru runde. City, pe de altă parte, a avut un start perfect de sezon, cu patru victorii în tot atâtea meciuri.

West Ham pare o adversară la îndemână pentru City, lucru ce s-a putut vedea și în sezonul precedent, când formația lui Pep Guardiola a câștigat fără emoții cele două meciuri: 2-0 în deplasare și 3-0 pe teren propriu.

Dacă ești de părere că City va câștiga din nou și nu vor marca ambele echipe, poți paria acest pont pe www.unibet.ro, la o cotă de 2.50. La Unibet ai sute de selecții la dispoziție pentru meciurile din Premier League și o mulțime de funcții și promoții interesante. Cât privește cotele 1X2 pentru West Ham - City, campioana are 1.50 la victorie, egalul are 4.75, iar succesul lui West Ham are 7.00.

Manchester United - Brighton: Meci complicat pentru "diavolii roșii"

Tot sâmbătă de la ora 17:00 are loc și meciul dintre Manchester United și Brighton. Eșecul cu Arsenal din etapa precedentă a lăsat urme adânci la United, iar între managerul Ten Hag și unii jucători au apărut din nou tensiuni. În schimb, Brighton are un moral bun după ce a câștigat cu o echipă de Champions League, Newcastle United. În clasament, Brighton este pe 6, cu 3 victorii și 1 înfrângere, iar United este abia pe 11.

Brighton este echipa cu cel mai bun atac din Premier League, cu 12 reușite în primele 4 etape. Stilul ofensiv este arhicunoscut, iar defensiva lui United, care a încasat deja 7 goluri, este în mare pericol. Tocmai din acest motiv, poți să pariezi că Brighton va marca Peste 1.5 goluri, o selecție care are cota 2.04 la Unibet. Brighton are și o șansă bună să câștige, cu cota 3.10, iar United are cota 2.23. Egalul are cota 4.00.

Juventus - Lazio: un meci tare din Serie A

Și etapa din Serie A este interesantă. Pe lângă clasicul Inter - AC Milan, un alt meci de top programat sâmbătă este cel dintre Juventus și Lazio Roma, de la ora 16:00. În clasament, Juventus stă mai bine și are 7 puncte acumulate după primele trei etape. Lazio a avut un start greoi de sezon și a câștigat un singur meci, în timp ce alte două le-a pierdut.

Juventus a câștigat patru din ultimele cinci meciuri de acasă contra lui Lazio, un semn clar că se simte bine împotriva acestei echipe. Și forma este un argument pentru victoria lui Juventus, care are cota 1.87 la Unibet. Dacă nu crezi că acest lucru se va întâmpla, egalul are cota 3.50, iar succesul lui Lazio are cota 4.35.

Cotele prezentate sunt preluate din oferta agenției de pariuri online Unibet (Licența ONJN Clasa I nr. L1160657W000330) și pot suferi modificări în orice moment. La acest operator, poți profita de promoțiile existente, printre care și Combo Booster, care îți oferă câștiguri mărite cu până la 50%.