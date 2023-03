Preliminariile EURO 2024 încep cu meciuri de neratat încă din prima etapă

Preliminariile pentru EURO 2024 debutează pe 23 martie și programează încă din prima etapă meciuri de top, ca Italia - Anglia, Franța - Olanda sau Spania - Norvegia. Se anunță așadar o luptă interesantă pentru calificarea la turneul final pe care Germania îl va găzdui între 14 iunie și 14 iulie 2024.

Germania este deja calificată din postura de țară gazdă, în timp ce celelalte 23 de echipe vor fi stabilite în urma preliminariilor. Se vor califica direct ocupantele primelor locuri din fiecare grupă, alături de trei echipe ce vor fi stabilite în urma meciurilor de play-off. La baraj vor ajunge cele mai bune echipe din Liga Națiunilor care nu au obținut calificarea directă în preliminariile EURO 2024.

Se anunță așadar o luptă aprigă pentru câștigarea turneului care pornește cu Germania din postura de principală favorită la pariuri Euro 2024, potrivit cotelor publicate de casele de pariuri. Nemții au cota 6.00 să câștige turneul final, în timp ce Franța este imediat aproape, cu cota 7.00. Pe lista cu favorite mai găsim Anglia (cota 8.00), Spania (cota 9.00), Olanda (cota 12.00), Portugalia (cota 12.00), Italia (cota 14.00) și Belgia (cota 15.00).

Meciurile tari încep din prima etapă: Italia - Anglia e capul de afiș

Fanii fotbalului nu trebuie să aștepte însă EURO 2024 pentru a vedea meciuri spectaculoase deoarece acestea se vor disputa încă din preliminarii. Iar capul de afiș al primei etape este Italia - Anglia, reeditarea finalei de la EURO 2020. Partida se va disputa pe 23 martie, de la ora 21:45, la Napoli. Italia și Anglia au fost repartizate în grupa C, alături de Malta, Macedonia de Nord și Ucraina. Poate părea o grupă facilă, dar italienii nu au amintiri plăcute cu Macedonia de Nord.

Italia și Anglia se cunosc foarte bine, iar meciul cu cea mai mare miză a fost finala de la EURO 2020, pe care peninsularii au câștigat-o chiar pe Wembley. De atunci, echipele s-au mai întâlnit de două ori în Liga Națiunilor, în 2022. A fost 0-0 în Anglia, în timp ce în retur italienii s-au impus cu 1-0, după un gol marcat de Raspadori. Bookmakerii anticipează un meci echilibrat, iar Italia are cota 2.55 să câștige, în timp ce englezii au 2.80. Egalul are cota 3.30.

Franța are un meci tare la prima apariție după finala pierdută de la Cupa Mondială

Echipa națională a Franței va avea prima apariție în fața fanilor după ce a pierdut finala de la Cupa Mondială cu Argentina. Adversara Franței va fi Olanda, într-un meci programat pe 24 martie, de la ora 21:45. Partida face parte din grupa B, în care se mai află Gibraltar, Grecia și Irlanda.

Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în 2018, în Liga Națiunilor. Francezii au câștigat în tur cu 2-1, în timp ce returul l-au pierdut cu 2-0 în deplasare. Cele două echipe au fost adversare și în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2018, iar francezii au câștigat la acel moment cu 4-0 pe teren propriu. Și de această dată Franța este favorită să câștige și are 1.87. Egalul are cota 3.50, iar succesul olandezilor are 4.35.

Spania îl înfruntă pe Erling Haaland

Eliminată de Maroc în optimile de la Cupa Mondială, Spania vrea să dea uitării prestația slabă și să obțină o calificare la EURO 2024. Primul adversar este Norvegia lui Erling Haaland, într-un meci programat pe 25 martie, de la ora 21:45. Partida face parte din Grupa A, în care se mai află Scoția, Cipru și Georgia.

Cele două echipe au fost adversare și în preliminariile pentru EURO 2020, iar atunci Spania a câștigat acasă cu 2-1, iar în retur scorul a fost 1-1. De atunci, nordicii l-au descoperit însă pe Erling Haaland, iar acesta scrie istorie cu golurile marcate la Manchester City și se anunță principalul pericol pentru defensiva ibericilor. Bookmakerii merg însă tot pe mâna Spaniei și îi acordă cota 1.35 la victorie. Egalul are cota 5.00, iar succesul Norvegiei are 9.00.

România face parte din Grupa I, cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Israel. Echipa noastră va debuta pe 25 martie, în Andorra, iar trei zile mai târziu va primi vizita Belarusului.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

