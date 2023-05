Real Madrid vs. Manchester City și AC Milan vs. Inter: Semifinalele Champions League au loc marți și miercuri

Semifinalele Champions League se vor desfășura marți și miercuri, cu meciuri spectaculoase între Real Madrid și Manchester City, precum și AC Milan și Inter. Aceste echipe vor lupta pentru a determina care dintre ele va reprezenta orașul Milano în finala celei mai prestigioase competiții europene de fotbal intercluburi. Finaliștii vor fi stabiliți în doar o săptămână, când se va juca manșa a doua.

Manchester City, liderul din Premier League, a fost considerată favorită încă de la începutul sezonului și acum are o cotă de 1.70 la Unibet pentru câștigarea trofeului Ligii Campionilor 2022-2023. Real Madrid se află pe locul al doilea, cu o cotă de 4.75, urmată de Inter (cotă 7.00) și AC Milan (cotă 9.00).

Real Madrid - Manchester City: O oportunitate de revanșă pentru britanici?

Marți seară, la ora 22:00, Real Madrid va întâlni Manchester City pe teren propriu. Deși jocul are loc în Spania, gazdele nu sunt favorite nici în acest meci, având o cotă de 3.25 pentru victorie, în timp ce oaspeții au o cotă de 2.30, iar egalul 3.60.

După ce au câștigat cinci meciuri consecutive, Manchester City a învins recent Leeds cu 2-1 în Premier League. Real Madrid a câștigat finala Copa del Rey, tot cu 2-1, dar a pierdut ultimul meci de campionat, 0-2, în fața celor de la Real Sociedad.

Echipele probabile de start:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland

Confruntările dintre Real Madrid și Manchester City au o semnificație aparte. Sezonul trecut, în semifinalele Champions League, Real Madrid a avansat în finala competiției pe care a câștigat-o. Acum, Manchester City are șansa să obțină revanșa.

În ceea ce privește marcatorii, britanicii se bazează pe Erling Haaland, cel mai bun marcator din actuala ediție a Champions League, în timp ce spaniolii se bazează pe Karim Benzema, care a marcat de 10 ori în ultimele 9 partide. De remarcat este faptul că Benzema a înscris 6 goluri în 7 meciuri împotriva celor de la Manchester City, fiind considerat astfel principalul pericol pentru "cetățeni". La Unibet, o opțiune de pariere interesantă este ca Benzema să aibă peste 1.5 șuturi pe poartă, la o cotă de 2.50.

Real Madrid are o cotă de 3.20 pentru a ajunge în finală, în timp ce Manchester City este favorită clară, cu o cotă de 1.35.

Milano va avea o echipă în finală, dar care va fi aceasta?

Este cert că una dintre cele două echipe milaneze, AC Milan și Inter, va aduce Italiei un loc în finala Champions League. Rivalii tradiționali din Lombardia se află aproape la egalitate în Serie A, ocupând locurile 4 (Inter) și 5 (AC Milan), la o diferență de doar două puncte.

Miercuri seară, ne putem aștepta la un meci echilibrat, cu un avantaj aparent în favoarea lui Inter: echipa condusă de Simone Inzaghi are 5 victorii consecutive și a reușit să câștige ambele meciuri disputate împotriva celor de la AC Milan în 2023: 3-0 în ianuarie (în Supercupă) și 1-0 în februarie (în Serie A).

Echipele probabile de start:

AC Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.

Inter Milano: Onana; Darmian, Unripe, Sticks; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

Pariurile online oferă o varietate de opțiuni, iar una dintre cele mai interesante alegeri în oferta Unibet este peste 1,5 goluri marcate de Inter Milano, la o cotă de 2.60. Acest pariu se bazează pe faptul că Inter a marcat 18 goluri în ultimele 6 partide, iar AC Milan nu s-a evidențiat în apărare.

Inter este favorită să obțină calificarea în finală, având o cotă de 1.60, în timp ce AC Milan are o cotă de 2.30. În ceea ce privește primul meci, Inter are o cotă de 2.55 pentru victorie, AC Milan 3.15 pentru a câștiga, iar egalul are o cotă de 3.15.

Cotele prezentate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.