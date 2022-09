Top favorite în Serie A după startul de sezon

AC Milan este considerată în continuare favorită să își apere titlul câștigat în sezonul precedent după disputarea primelor șase etape din Serie A. Inter Milano este considerată a doua favorită, iar Juventus, care are un start slab, e cotată cu șansa a treia.

Noul sezon din Serie A a început sub semnul echilibrului, iar după șase etape, în fruntea clasamentului se află trei echipe la egalitate de puncte: Napoli, Atalanta și AC Milan. În schimb, una dintre dezamăgirile din noua stagiune este Juventus Torino, care, deși e neînvinsă, a înregistrat 4 remize în primele 6 etape.

Având în vedere aceste lucruri, AC Milan este în momentul de față favorita caselor de pariuri sportive pentru acest nou sezon. AC Milan are cota 3.25 la trofeu și este urmată de Inter Milano (cota 3.75), Juventus Torino (cota 5.00), Napoli (cota 6.00), AS Roma (cota 8.00), Atalanta (cota 10.00), Lazio (cota 31.00) și Fiorentina (cota 201.00).

Prezentarea favoritelor din Serie A:

1. AC Milan

Formația lui Stefano Pioli este neînvinsă în acest start de sezon și a făcut doar doi pași greșiți, în deplasare cu Atalanta și Sassuolo, unde a terminat la egalitate. În schimb, AC Milan a reușit să câștige și cel mai dificil meci din acest start de sezon, derby-ul cu Inter Milano, în care s-a impus cu 3-2. Rafa Leao și Oliver Giroud sunt în formă și fiecare a marcat de câte trei ori în acest sezon. Defensiva se descurcă și ea excelent în acest sezon și a primit patru goluri în primele 6 etape, doar Atalanta stând mai bine din acest punct de vedere. Așadar, AC Milan este în continuare o echipă organizată, căreia bookmakerii îi oferă cota 3.25 să câștige titlul de campioană.

2. Inter Milano

Gruparea antrenată de Simone Inzaghi a fost una a extremelor în acest sezon, având patru victorii și două înfrângeri în startul sezonului din Serie A. Eșecurile au fost înregistrate în deplasare, în cele mai tari meciuri din acest sezon, pe terenul lui Lazio și AC Milan. Echipa pare că are probleme în defensivă, fiind multe momente de dezorganizare și greșeli individuale. Lukaku, revenit să readucă gloria la Inter Milano, a marcat un gol în trei partide, veteranul Dzeko are și el o singură reușită, în timp ce Lautaro Martinez continuă evoluțiile bune și a punctat de trei ori, fiind golgheterul echipei. Inter e dornică de revanșă și are așadar cota 3.75 să câștige titlul.

3. Juventus Torino

Dintre echipele de top, Juventus este cea care are cel mai slab start de sezon. Este, de altfel, o continuare a parcursului oscilant din ultima perioadă, iar Juventus pare că va avea și în acest sezon emoții. Echipa are două victorii și patru remize cu Sampdoria, AS Roma, Fiorentina și Salernitana. Chiar dacă defensiva este la un nivel bun și a primit doar patru goluri, suferă însă la creativitate. Vlahovic se descurcă excelent și are 4 goluri marcate în 5 partide, dar pare că nu este suficient. Juventus este însă a treia favorită și are cota 5.00 la câștigarea titlului.

4. Napoli

A impresionat în acest sezon atât în campionat cât și în Champions League, unde a învins-o cu 4-1 pe teren propriu pe FC Liverpool. Napoli este pe primul loc în Serie A, cu 14 puncte, având doar doi pași greșiți în actuala stagiune, remizele cu Fiorentina și Lecce. Echipa are o organizare bună a jocului, iar în atac cel mai periculos jucător este Kvaratskhelia, care a punctat deja de patru ori. Napoli are și un lot omogen și speră să reușească să își treacă în palmares titlul după o perioadă lungă de așteptare. Bookmakerii o creditează cu șansa a patra și îi oferă cota 6.00.

5. AS Roma

După ce a încheiat sezonul precedent cu un trofeu continental, Conference League, AS Roma avea așteptări mari de la actuala stagiune, mai ales că și campania de transferuri a fost interesantă. A suferit însă recent un eșec usturător pe terenul lui Udinese, scor 4-0, iar apoi a pierdut și cu Ludogorets în Conference League, scor 2-1. AS Roma rămâne astfel o echipă a extremelor, care poate remiza pe terenul lui Juventus, dar se poate împiedica și de echipe mai mari. Totul depinde însă de Jose Mourinho, care e așteptat să redreseze din mers problemele apărute la echipă. Boomakerii îi oferă însă cota 8.00 lui AS Roma pentru câștigarea titlului.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări.

