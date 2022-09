Top favorite în Superliga după primele 9 etape

Noul sezon fotbalistic din România a început cu multe surprize, iar CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova au avut numeroși pași greșiți, în timp ce echipe precum Rapid și Farul ocupă poziții fruntașe.

Dintre favoritele pentru câștigarea titlului, FCSB stă cel mai prost și a obținut doar o singură victorie în cele șapte meciuri disputate, contra celor de la Chindia. CFR Cluj a pierdut deja trei meciuri în actuala stagiune, în timp ce Universitatea Craiova pare că se descurcă ceva mai bine după venirea lui Mirel Rădoi, deși are în continuare probleme în linia defensivă.

Chiar și așa, CFR Cluj rămâne în continuare favorită principală să câștige titlul, cu o cotă de 2.50 la agențiile de pariuri sportive. FCSB, în pofida startului slab de sezon, e creditată cu șansa a doua, cu cota 4.00. Universitatea Craiova s-a apropiat însă periculos după victoria cu Farul, iar cota sa este în scădere: 5.00. Rapid, liderul din acest moment din Superliga, are cota 12.00, în timp ce Farul are cota 17.00. Sepsi, o altă echipă inconstantă, are cota 51.00, iar FC Botoșani are 101.00.

1. CFR Cluj

Gruparea lui Dan Petrescu ocupă locul 7 după primele 9 etape, cu 12 puncte. Ardelenii au însă două meciuri mai puțin disputate și sunt la 9 puncte de liderul Rapid. CFR Cluj a alternat momentele bune cu cele mai puțin bune, iar echipa a pierdut deja trei meciuri, cu U Craiova 1948, FC Botoșani și Farul.

Față de sezonul precedent, echipa pare că suferă în defensivă. A încasat deja 9 goluri, ceea ce e surprinzător pentru o echipă pregătită de Dan Petrescu. Atacul în schimb și-a făcut datoria în pofida accidentării lui Gabriel Debeljuh.

Ads

CFR a marcat 13 goluri și are al doilea atac din Superliga, după Farul. Ardelenii au făcut multe schimbări în această vară pe piața transferurilor, iar Dan Petrescu trebuie să omogenizeze rapid lotul. Mai mult, CFR este angrenată și în Conference League, astfel că are de gestionat și oboseala jucătorilor. CFR Cluj a arătat însă în anii precedenți că poate trece cu brio peste astfel de momente și are cota 2.50 să câștige titlul.

2. FCSB

Vicecampioana a mizat totul pe calificarea în grupele Conference League și a trecut campionatul în plan secundar, iar acest lucru s-a putut sesiza în plin și din rezultate. FCSB este pe locul 13, cu 7 puncte după primele 9 etape. Și FCSB are două restanțe, cu FC Botoșani și CFR Cluj.

Chiar și așa, echipa are un golaveraj negativ după primele meciuri: 9-12, ceea ce poate fi cu adevărat surprinzător pentru o echipă care își propune să se bată pentru titlu. Pierderea lui Florin Tănase cântărește foarte greu, iar apărarea schimbată în această vară pare de multe ori depășită de situație.

Ads

Calificată în grupele Conference League, FCSB va avea de suferit și prin prisma faptului că are un lot destul de subțire. Bookmakerii o creditează totuși cu șansa a doua la câștigarea titlului, cu cota 4.00.

3. Universitatea Craiova

Oltenii au avut un start slab de sezon, motiv pentru care Laszlo Balint a fost înlocuit cu Mirel Rădoi. Chiar dacă echipa a ratat calificarea în grupele Conference League, Craiova a arătat mai bine în campionat, iar succesul spectaculos din ultima etapă cu Farul vine să demonstreze acest lucru.

Craiova are încă probleme în apărare, iar jocul a suferit în multe momente și în ofensivă. Oltenii au însă trei victorii în ultimele patru etape, dar îi așteaptă un program dificil, cu deplasare la CFR Cluj și un meci acasă cu FCSB. La câștigarea titlului sunt creditați cu șansa a treia, având cota 5.00.

Ads

4. Rapid

Giuleștenii au transferat o echipă întreagă în vară și l-au păstrat pe banca tehnică pe Adrian Mutu. Susținuți de un stadion plin la fiecare meci de acasă, rapidiștii s-au descurcat excelent și ocupă primul loc în campionat cu 21 de puncte în 9 etape. Echipa a înregistrat 7 victorii și doar 2 înfrângeri, cu CFR Cluj și Petrolul.

În plus, Rapid este și echipa cu cea mai bună defensivă, având doar 4 goluri primite, semn că experiența lui Săpunaru și Grigore contează foarte mult. Echipa are jucători de calitate și în atac, iar plecarea lui Rareș Ilie nu se vede deocamdată. Așadar, Rapid e văzută cu a patra șansă la titlu, având cota 12.00.

5. Farul Constanța

Formația lui Gică Hagi a mizat pe experiență în vară și a adus jucători precum Denis Alibec, Romario Benzar, Dragoș Nedelcu, Gabi Torje ori Vlad Morar. Iar Farul este una dintre surprizele plăcute și este pe locul 2, cu 18 puncte. Echipa a reușit să le învingă în acest sezon pe CFR Cluj și FCSB și a avut 3-1 și cu Universitatea Craiova. Farul poate fi una dintre surprizele acestui sezon, iar bookmakerii îi oferă o cotă excelentă pentru câștigarea titlului, 17.00.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.