Parlamentul European investighează cheltuieli în valoare de peste 4,3 milioane de euro efectuate în mod necorespunzător de fostul grup politic de extremă dreapta Identity and Democracy (ID). Informațiile apar într-un raport confidențial al departamentului financiar al instituției, consultat de publicația Politico.

Cheltuielile controversate au avut loc între 2019 și 2024 și implică posibile încălcări ale regulilor privind achizițiile publice și donațiile interne. Grupul ID, din care au făcut parte partide precum Rassemblement National (Adunarea Națională) din Franța (condus de Marine Le Pen) și Alternativa pentru Germania (AfD), a fost dizolvat în urma alegerilor europarlamentare din 2024. Majoritatea membrilor săi au format o nouă structură politică: Patriots for Europe.

Potrivit raportului, fondurile ar fi fost cheltuite pe contracte atribuite în mod netransparent unor companii din Austria, Franța și Germania, precum și pentru donații către organizații non-guvernamentale – practici interzise prin regulamentele interne ale Parlamentului European.

Ce conține raportul

Auditul a identificat cheltuieli neconforme în valoare de aproximativ 3,6 milioane de euro pentru servicii de comunicare, publicitate și tipar. Ancheta menționează că procedurile de achiziție au fost, în unele cazuri, „pur formale”, fără concurență reală între ofertanți. Unele contracte au fost atribuite firmelor cu legături directe cu foști membri ai grupului.

În plus, între 2019 și 2024, ID ar fi efectuat donații în valoare de peste 700.000 de euro prin intermediul unei linii bugetare neautorizate.

Fostul secretar general al grupului ID, Filip Claeys – care ocupă aceeași funcție în actualul grup Patriots for Europe – susține într-o corespondență cu serviciile financiare ale Parlamentului că toate cheltuielile au fost făcute legal, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Reacții și consecințe

Grupul Patriots for Europe neagă orice responsabilitate și a transmis într-o declarație publică că nu este aceeași entitate juridică cu ID. Un purtător de cuvânt, citat de Politico sub protecția anonimatului, a afirmat că „acțiunea este motivată politic” și că grupul este pregătit să conteste procedura în instanță.

Comisia pentru control bugetar din Parlamentul European, care include membri din mai multe grupuri politice, a solicitat oficial deschiderea unei proceduri de recuperare a fondurilor. Scrisoarea prin care este inițiat acest demers urmează să fie adoptată în această săptămână, iar decizia finală va aparține Biroului Parlamentului, format din 14 vicepreședinți.

Totodată, comisia cere evaluarea responsabilității individuale a unor parlamentari și funcționari pentru aprobarea acestor cheltuieli.

Ancheta EPPO și contextul politic

Parchetul European (EPPO) a confirmat pentru Politico că desfășoară o investigație separată privind utilizarea inadecvată a fondurilor europene de către foști membri ai ID.

Cazul adaugă presiune asupra Rassemblement National, formațiunea condusă de Marine Le Pen, care a fost implicată anterior într-un alt scandal privind fonduri europene, în care s-a constatat folosirea ilegală a peste 4 milioane de euro pentru plata angajaților de partid.

