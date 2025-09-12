Austeritate, dar nu și în Parlament. Cărți de vizită cu foiță de aur, plătite din fondul de protocol

Un deputat USR s-a declarat șocat de prețul cărților de vizită ale parlamentarilor români, tipărite în continuare cu foiță de aur, cu un preț de până la 6 ori mai mare față de cel al pieței. Radu Mihaiu a dezvăluit costul unui set de 100 de cărți de vizită, plătit din fondul de protocol al Parlamentului.

„Azi am fost un pic șocat. Având destul de multe întâlniri în calitate de președinte al comisiei de tehnologia informației cu diverși actori din industrie, am primit o grămadă de cărți de vizită. Eu nu am de obicei cărți de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon și totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile și cărți de vizită care sfârșesc printr-un sertar”, a transmis deputatul USR Radu Mihaiu, fostul primar al Sectorului 2.

Prețul cărților de vizită „decontate pe protocol” l-a surprins neplăcut pe noul deputat.

„Cu toate astea, văzând că inclusiv actorii mari din industria IT au cărți de vizită fizice, mi-am spus „hai să-mi fac și eu un set, să fie, în caz de nevoie”. Și am cerut de la comisie o ofertă pentru un set de 100 de cărți de vizită. Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol. Trei sute zece. Lei.

Costul de 310 lei pentru cărțile de vizită este de până la 6 ori mai mare față de prețurile practicate în București, spune el.

„Am verificat rapid pe piața liberă, prețurile sunt între 50 și 100 de lei, în funcție de calitate. Evident, în cabinetul parlamentar au început glumele: ”cu foiță de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie”. Am întrebat la Parlament de ce costă așa de mult, iar răspunsul a fost absolut șocant: cărțile de vizită chiar se fac cu foiță de aur. De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiță de aur”, a mai scris Radu Mihaiu pe Facebook.

„Câteodată, realitatea bate gluma. Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, se încheie mesajul deputatului USR.

Fostul primar al Brașovului și actual deputat USR, Allen Coliban, a comentat și el prețul ridicat al cărților de vizită.

„Eu mi-am făcut doar pentru un eveniment la Ambasada Republicii Coreea, pentru că formalismul culturii lor cerea acest lucru (schimbul de cărți de vizită fiind parte din protocol). A durat 30 de minute cu totul (inclusiv design, via ChatGPT), au costat vreo 50 de lei 100 de buc (...pe acolo, nu mai știu exact, a fost sub 100 de lei și cu o felicitare printată la ei) față-verso. Color, fără foiță de aur”, a scris Allen Coliban.

