Incendiu izbucnit la Parlamentul din Republica Moldova. Un fum gros a cuprins clădirea. Pompierii, trimiși de urgență

Un incendiu a izbucnit, joi după-amiază, 4 septembrie, în clădirea Parlamentului din Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău au fost alertate că un fum dens a cuprins imobilul în care își desfășoară activitatea legislativul moldovean.

Ajunși de urgență la fața locului, pompierii au identificat rapid sursa flăcărilor. Reprezentanții IGSU de la Chișinău au stabilit că s-a produs un scurtcircuit, la baza liftului, de la stabilizatorul de energie electrică.

Incendiul a fost localizat rapid de pompieri. Din fericire, nu au existat victime, informează deschide.md.

