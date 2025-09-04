Incendiu izbucnit la Parlamentul din Republica Moldova. Un fum gros a cuprins clădirea. Pompierii, trimiși de urgență

Autor: Adrian Zia
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 17:56
137 citiri
Incendiu izbucnit la Parlamentul din Republica Moldova. Un fum gros a cuprins clădirea. Pompierii, trimiși de urgență
Incendiu izbucnit la Parlamentul din Republica Moldova FOTO deschide.md

Un incendiu a izbucnit, joi după-amiază, 4 septembrie, în clădirea Parlamentului din Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău au fost alertate că un fum dens a cuprins imobilul în care își desfășoară activitatea legislativul moldovean.

Ajunși de urgență la fața locului, pompierii au identificat rapid sursa flăcărilor. Reprezentanții IGSU de la Chișinău au stabilit că s-a produs un scurtcircuit, la baza liftului, de la stabilizatorul de energie electrică.

Incendiul a fost localizat rapid de pompieri. Din fericire, nu au existat victime, informează deschide.md.

Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate
Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate
Pompierii au reușit să stingă incendiul din localitatea Amara și anunță că erupția nu mai este vizibilă la gura puțului. Echipajele rămân în zonă. ISU Ialomița a anunțat,...
Explozie la o fabrică de procesat lemnul din Sebeş. Uzina e a unei companii austriece. A fost activat Planul roşu de intervenţie FOTO/VIDEO
Explozie la o fabrică de procesat lemnul din Sebeş. Uzina e a unei companii austriece. A fost activat Planul roşu de intervenţie FOTO/VIDEO
Un incendiu a izbucnit, luni, 1 septembrie 2025, pe platforma industrială din cadrul Kronospan Sebeș. A fost activat Planul Roșu, iar la fața locului a fost trimis un elicopter, mai multe...
#Parlament Republica Moldova, #incendiu, #pompieri, #scurt circuit lift , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nu cred! Va bagati singur acul in vena?". Gigi Becali a spus tot si a surprins pe toata lumea, in direct la TV
ObservatorNews.ro
Directorul celei mai mari banci din Rusia avertizeaza: "Suntem aproape de recesiune"
DigiSport.ro
A aparat un penalty si peste cateva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emotional

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Incendiu izbucnit la Parlamentul din Republica Moldova. Un fum gros a cuprins clădirea. Pompierii, trimiși de urgență
  2. Un lucrător la o firmă de telecomunicații a murit după ce a căzut de la cinci metri. Poliția face cercetări pentru ucidere din culpă
  3. Evaziune cu mașini de lux „second-hand”: Cinci bișnițari, reținuți de DNA. Prejudiciu de aproape 100 de milioane de lei
  4. Bani mai mulți de la stat pentru cei expropriați ca să se facă loc pentru Centura Capitalei. Cu cât s-a suplimentat suma necesară despăgubirilor
  5. Cresc tensiunile între ministru și magistrați. Ministrul transmite că nu există grevă în Justiție. Magistrații refuză să vină la întâlnirea cu ministrul
  6. Anunț amenințător al Israelului: „Vă supraveghem în permanență și în toate circumstanțele”
  7. Jaf de milioane de euro la un muzeu francez. Hoții au dat atacul la mai multe "comori naționale"
  8. Șeful NATO, avertisment sumbru. "Dacă China atacă Taiwanul, de ce nu i-ar cere Xi lui Putin să atace Europa, să ne țină ocupați?"
  9. Răsturnare de situație în cazul bruierii semnalului GPS al avionului Ursulei von der Leyen. Anunțul surprinzător făcut de Bulgaria
  10. ”Ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin”, susține cancelarul Germaniei, Friedrich Merz