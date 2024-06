Încăierare în Parlament după arestarea unui primar. Țara în care a avut loc incidentul VIDEO

Destituirea unui primar prokurd, în sud-estul Turciei, a continuat să provoace marţi tensiuni în ţară prin manifestaţii în regiunea respectivă şi o încăierare între deputaţi în Parlament, la Ankara, relatează AFP.

Potrivit unor martori, mai multe persoane au fost rănite şi reţinute în urma unei intervenţii a poliţiei în oraşul Hakkari, al cărui primar, Mehmet Siddik Akis, un ales din cadrul Partidului Egalităţii şi Democraţiei Popoarelor (DEM, prokurd) a fost destuit şi plasat în arest prevenitv luni, după ce a fost acuzat de ”apartenenţă la o organizaţie armată teroristă”.

La Ankara, o încăierare, filmată de camere din Parlament, a avut loc între deputaţi din cadrul Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP) şi din cadrul DEM, care voiau să ocupe hemiciclul pentru a denunţa numirea unui primar înlocuitor la Hakkari.

Deputaţii din cadrul DEM au scandat ”umăr la umăr împotriva fascismului”, iar deputaţi AKP le-au răspuns ”Jos PKK!”.

Deputaţi din partidul preşedintelui Recep Tayyip Erdogan au smuls banderole din mâinile opozanţilor, iar în confuzia care a urmat mai mulţi aleşi au fost trântiţi la pământ, potrivit unei înregistrări video postate pe reţele de socializare.

DEM - fostul HDP - este acuzat cu regularitate de Guvernul turc de legături cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), o grupare armată cpnsiderată ”teroristă” de către Ankara şi aliaţii săi din Occident, o acuzaţie dezminţită de către partid.

Mehmet Siddik Akis este primul primar prokurd destituit după alegerile municipale de la 31 martie, în care DEM a obţinut victorii în 77 de municplatiţtăţi din Turcia.

Poliţia a intervenit împotriva susţinătorilor DEM, în care au tras cu gloanţe de cauciuc, potrivit publicaţiei de opoziţie Medyascope.

Protests escalate in Hakkari as police respond with plastic bullets to @DEMGenelMerkezi MPs and citizens rallying against the replacement of Mayor Mehmet Sıddık Akış with a trustee pic.twitter.com/bJSyXk2soF

Guvernatorul provinciei Hakkari a interzis orice manifestaţie până la 12 iunie.

O delegaţie parlamentară şi de lideri din cadrul DEM - a treia forţă în Parlamentul turc - s-a dus la faţa locului luni.

Partidul Republican al poporului (CHP), principala formaţiune în opoziţie, şi-a exprimat susţinerea faţă de edilul destituit şi a trimis o delegaţie la Hakkari.

We call out Turkish authorities on the antidemocratic removal of co-Mayor Mehmet Sıddık Akış from his position. He was freely elected by the people and must remain in office.https://t.co/XvpIh9azWh @DEM_Europe @giacomofilibeck @DemPartyEnglish