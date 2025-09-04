Un parlamentar a uitat că a trecut de la Opoziție la Putere. A semnat din greșeală pentru moțiunea de cenzură

Autor: Maria Mora
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 13:54
367 citiri
Imagine din Parlament FOTO Facebook/Camera Deputaților

Deputatul Dorin Popa este singurul parlamentar al puterii care a semnat una dintre cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție, cea cu privire la măsurile din domeniul sănătății. Popa a fost parlamentar POT, care apoi a trecut la PSD.

Acesta a trecut la grupul PSD din Camera Deputaților în 10 iunie, după ce a plecat cu scandal din POT, pentru că s-a certat cu președinta partidului, Anamaria Gavrilă.

„A fost o eroare. Am semnat doar un tabel, neștiind că e pentru moțiunea de cenzură. Dacă semnam, semnam toate patru, nu doar una. Am semnat în grabă, nici nu am văzut ce e, am crezut că e inițiativă legislativă”, a explicat Dorin Popa, într-o discuție cu HotNews, motivul pentru care apare ca semnatar pe una dintre moțiunile de cenzură.

„Dacă eu fac parte din grupul parlamentar PSD, e normal că mă raliez la deciziile PSD-ului. Am depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților o solicitare prin care am solicitat să îmi retrag semnătura pentru că e doar una. Dacă eram de acord, semnam toate patru. În grabă… Știți cum e”, a detaliat Popa.

Opoziția, patru moțiuni de cenzură

Alianța pentru Unirea Românilor a depus miercuri, 3 septembrie, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus astăzi, 3 septembrie, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma abuzurilor legislative și a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar. Guvernul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-minorități și-a epuizat toate resursele politice și și-a demonstrat incapacitatea de a guverna”, a anunțat AUR.

Parlamentarii nu s-au urnit la citirea moțiunilor de cenzură. Sala, mai mult goală. Opoziția acuză Guvernul de „terorism legislativ” VIDEO
Partidul AUR citește joi, 4 septembrie, în plenul Parlamentului, moțiunile de cenzură depuse în urma asumării răspunderii Guvernului asupra mai multor pachete de măsuri fiscale. În sală...
Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"
Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat luni, 1 septembrie 2025, că senatorii și deputații formațiunii vor analiza și vor semna cele patru moțiuni de cenzură înaintate de...
