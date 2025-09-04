Un parlamentar a uitat că a trecut de la Opoziție la Putere. A semnat din greșeală pentru moțiunea de cenzură

Deputatul Dorin Popa este singurul parlamentar al puterii care a semnat una dintre cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție, cea cu privire la măsurile din domeniul sănătății. Popa a fost parlamentar POT, care apoi a trecut la PSD.

Acesta a trecut la grupul PSD din Camera Deputaților în 10 iunie, după ce a plecat cu scandal din POT, pentru că s-a certat cu președinta partidului, Anamaria Gavrilă.

„A fost o eroare. Am semnat doar un tabel, neștiind că e pentru moțiunea de cenzură. Dacă semnam, semnam toate patru, nu doar una. Am semnat în grabă, nici nu am văzut ce e, am crezut că e inițiativă legislativă”, a explicat Dorin Popa, într-o discuție cu HotNews, motivul pentru care apare ca semnatar pe una dintre moțiunile de cenzură.

„Dacă eu fac parte din grupul parlamentar PSD, e normal că mă raliez la deciziile PSD-ului. Am depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților o solicitare prin care am solicitat să îmi retrag semnătura pentru că e doar una. Dacă eram de acord, semnam toate patru. În grabă… Știți cum e”, a detaliat Popa.

Opoziția, patru moțiuni de cenzură

Alianța pentru Unirea Românilor a depus miercuri, 3 septembrie, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus astăzi, 3 septembrie, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma abuzurilor legislative și a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar. Guvernul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-minorități și-a epuizat toate resursele politice și și-a demonstrat incapacitatea de a guverna”, a anunțat AUR.

