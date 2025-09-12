Primele declarații ale femeii care voia să meargă cu 6 cuțite la un eveniment AUR din Parlament: „Eram în grabă și am uitat să scot portfardul”

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 15:36
1707 citiri
Primele declarații ale femeii care voia să meargă cu 6 cuțite la un eveniment AUR din Parlament: „Eram în grabă și am uitat să scot portfardul”
Femeia prinsă cu 6 cuțite în Parlament, în fața reporterilor

O femeie de 25 de ani, originară din Republica Moldova, a fost depistată la controlul de securitate de la intrarea în Palatul Parlamentului cu șase cuțite în bagaj. Tânăra figura pe lista suplimentară a partidului AUR pentru participarea la evenimentul intitulat „Forumul Economic”. În urma verificărilor de rutină, obiectele au fost descoperite înainte ca aceasta să poată intra în clădire.

Printre obiectele descoperite se afla și un bisturiu. După verificările efectuate, femeia a fost condusă la audieri, iar la ieșirea din sediul Secției 17 de Poliție din Capitală a făcut primele declarații în fața jurnaliștilor.

„A fost greșeala mea că, înainte să merg spre Palatul Parlamentului, pentru că eram în grabă, am uitat să scot portfardul. În Chișinău, da, (n.r. mă simt în siguranță) să le port, dar aici nu știam că... Am mers la un eveniment. (...) Soțul meu e antreprenor, el trebuia să fie prezent, dar m-a trimis pe mine. (...) Nu știam de situația care se va crea.

Sunt obiecte vechi, din perioada sovietică, moștenire de familie. (...) Cu mulți ani în urmă se mai făcea câte o verificare la granița cu România a Republicii Moldova, dar acum, că nu se mai face, am uitat să le scot, pentru că le țineam în portfard. (...) M-au interogat cu ce scop, care e motivul și așa mai departe”, a spus aceasta, în fața reporterilor.

În urma incidentului, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru deținere fără drept a obiectelor periculoase. Ancheta este în desfășurare.

