Parlamentarii s-au încăierat vineri în legislativul taiwanez, când membrii partidului politic al președintelui, care intraseră în clădire peste noapte, s-au luptat cu membrii unui alt partid important, care au forțat intrarea pentru a-i evacua.

Potrivit presei taiwaneze, câțiva deputați au fost răniți în ciocnire, deși nu a fost clar cât de grav.

În discuție erau trei proiecte de lege pe care Partidul Naționalist, sau Kuomintang, încerca să le promoveze, inclusiv unul despre care criticii spun că ar lua din puterea pe care o are Curtea Constituțională.

Legislativul a aprobat două dintre aceste proiecte de lege - unul privind Curtea, care impune prezența a cel puțin 10 judecători pentru a lua o decizie, și altul care ar înăspri cerințele pentru petițiile alegătorilor de revocare a oficialilor aleși. Curtea are în prezent doar opt judecători, cu șapte locuri vacante.

Dezbaterea privind cel de-al treilea proiect de lege, care ar redistribui veniturile fiscale prin acordarea unei părți mai mari guvernelor locale, a continuat în timpul nopții.

Parlamentarii Partidului Democrat Progresist, care au declarat că proiectele de lege amenință sistemul democratic al Taiwanului, au îndepărtat ferestrele pentru a intra în clădire joi seara și au ocupat zona vorbitorilor, îngrămădind pereți de scaune pentru a bloca accesul, a declarat Agenția Centrală de Știri din Taiwan.

Fotografiile și înregistrările video ale confruntării de dimineață au arătat scene haotice cu membri naționaliști care încercau să îndepărteze sau să își croiască drum prin barierele de scaune sau să se cațere pe un pervaz din fața zonei vorbitorului. Deputații din cealaltă tabără îi împingeau pe aceștia și scaunele înapoi și îi stropeau sau aruncau cu apă minerală din sticle de plastic.

În cele din urmă, naționaliștii, care purtau hanorace albe asortate, au preluat controlul asupra zonei, permițându-i vorbitorului, Han Kuo-yu, să își ocupe poziția.

Partidul Democrat Progresist, cunoscut sub numele de DPP, a încercat să blocheze orice vot asupra proiectelor de lege. Nici ei, nici naționaliștii, cunoscuți sub numele de KMT, nu au obținut o majoritate în ultimele alegeri legislative. KMT, care a obținut puțin mai multe locuri, s-a asociat cu un partid minor pentru a prelua controlul asupra legislativului și se luptă pentru putere cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, care face parte din DPP.

Un lider al DPP a declarat joi seară, într-o înregistrare video pe rețelele de socializare, că acțiunile partidului au fost extreme, dar că nu a avut alte opțiuni, a raportat Agenția Centrală de Știri. Negocierile privind proiectele de lege nu au reușit să rezolve diferențele dintre partide.

Mii de susținători ai DPP au protestat în fața legislativului joi seara și vineri.

Un protestatar, Stevie Kuo, a declarat că KMT și partenerul său doresc să paralizeze tribunalul, să secătuiască finanțele guvernului central și să facă mai dificilă revocarea oficialilor aleși.

„Cred că aceste trei lucruri vor dăuna considerabil Taiwanului”, a declarat studentul postuniversitar. „Poporul nu dorește ca acest lucru să se întâmple”.

