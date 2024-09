Prosumatorii nu vor mai fi obligați să își monteze baterii de stocare a energiei. Proiectul de lege, modificat de Senat

Plenul Senatului a eliminat prevederea care ar fi obligat actualii prosumatori să-și instaleze capacități de stocare a energiei. Legea care introducea noua reglementare a fost criticată de prosumatori, iar președintele Klaus Iohannis a retrimis-o în Parlament spre reexaminare.

„Nu putem schimba regulile în timpul jocului! Nu putem obliga persoanele care au luat decizia de a deveni prosumatori sub anumite circumstanțe legale valabile în trecut să respecte prevederi noi, adoptate prin modificări care nu respectă principiul neretroactivității. UDMR a apărat întotdeauna interesele prosumatorilor. De aceea am propus extinderea drepturilor lor, pentru ca cei care produc în surplus să primească într-adevăr compensarea financiară cuvenită lor, de aceea am eliminat așa-numita „taxă pe soare” și de aceea am sprijinit încă din 2019 crearea cadrului legal care a ajuns să permită oricărei persoane să devină prosumator”, a explicat Antal Lóránt, senator UDMR și președintele Comisiei pentru energie a Senatului, după decizia comisiilor de specialitate din Parlament.

La rândul său, Cseke Attila, liderul senatorilor UDMR, a adăugat că în România este nevoie de politici raționale, iar această prevedere era irațională.„Dacă cineva produce mai multă energie decât consumă, trebuie să fie compensat. UDMR sprijină prosumatorii, nu putem vota prevederi legale care îi împiedică”, a spus Cseke Attila.

Inițiativa a fost întoarsă de președintele Klaus Iohannis spre reexaminare. Președintele a explicat că noile prevederi ale legii sunt inoportune și inaplicabile în forma în care sunt reglementate. Șeful statului a arătat că obiectivul României de a deveni o țară neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon, inclusiv prin utilizarea surselor regenerabile de energie, riscă să nu mai poată deveni realitate. „Încurajez Parlamentul să identifice acele soluții legislative care să reducă povara unor costuri suplimentare prea mari pentru prosumatori privind achiziționarea de capacitați de stocare a energiei electrice”, a transmis atunci șeful statului.

În urma votului din plenul Senatului, va merge în Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.

