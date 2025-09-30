Transparența intereselor crește pentru deputați și senatori: ”Este normal ca oamenii să cunoască cine are acces la parlamentari”

Autor: Aniela Manolea
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:02
Transparența intereselor crește pentru deputați și senatori: ”Este normal ca oamenii să cunoască cine are acces la parlamentari”
FOTO Facebook /Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor

Parlamentarii au votat în plen și au adoptat proiectul de lege de modificare a Statutului deputaților și al senatorilor, marți, 30 septembrie. Legislația inițiată de senatoarea Violeta Alexandru (USR) introduce noi reguli de transparență și acces corect la dezbateri și decizii la nivelul parlamentarilor prin dezvăluirea de către aceștia a întâlnirilor avute cu persoane terțe pe marginea modificării/completării unor inițiative legislative. Întâlnirile anunțate de parlamentari vor fi disponibile într-o platformă dedicată și disponibilă publicului larg (Registrul Unic al Transparenței Intereselor - RUTI).

Proiectul votat de Parlament a fost întocmit de Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, condusă de senatoarea USR Violeta Alexandru, arată USR într-un comunicat.

„Măsurile adoptate astăzi nu sunt despre dictatură, așa cum au țipat în plen reprezentanții AUR. Sunt despre transparență. La fel cum se întâmplă în Parlamentul European, este normal ca oamenii să cunoască ce companie, ce sindicat, patronat sau ONG are acces la parlamentari, ce întrevederi au avut senatorii și deputații și pe marginea cărui act normativ”, declară senatoarea USR Violeta Alexandru.

RUTI a fost creat în 2016, la propunerea Violetei Alexandru, atunci ministru pentru consultare publică și dialog social, în scopul creșterii transparenței cu privire la interacțiunea pe care decidenții din Guvern (prim-ministru, miniștri, secretari de stat) o au cu grupuri specializate din societatea civilă și mediul de afaceri.

Noua legislație include recomandările OCDE

Prevederile sunt acum extinse și la parlamentari, mai ales că OCDE a propus statelor care vor să adere (prin „Recomandările privind Transparența și Integritate în influențarea deciziilor publice”) un set de principii privind transparența interacțiunilor dintre decidenți și terțe persoane, arată USR într-un comunicat.

Concret, prin modificările aduse astăzi Statutului deputaților și senatorilor (Legea 96/2006), parlamentarii vor avea obligația să publice întâlnirile avute cu persoane terțe cu cel puțin 48 de ore înaintea desfășurării acestora (dacă sunt planificate) sau în cel mult 48 de ore de la finalizarea acestora (dacă întâlnirile sunt fără o planificare prealabilă). Informațiile pe care parlamentarii vor fi obligați să le înscrie în RUTI se referă la numele persoanelor și denumirea entităților reprezentate, data și locul întâlnirii, scopul întâlnirii.

În cazul neîndeplinirii acestor obligații, parlamentarii vor putea fi sancționați cu avertisment scris, conform procedurii prevăzute în Regulamentul Camerei Deputaților, respectiv în Regulamentul Senatului.

La rândul lor, vor avea obligația înregistrării în RUTI persoanele terțe – reprezentanții societăților comerciale, societăților de advocacy, de public affairs, asociațiilor, fundațiilor, federațiilor, organizațiilor sindicale sau patronale, ai camerelor de comerț - care au un interes pentru o inițiativă legislativă aflată în procedură parlamentară.

