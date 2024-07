Trecutul profesional al parlamentarilor, secret de stat. De ce își ascund politicienii CV-urile. „Trei luni de zile am fost linșat”

Peste 25 de parlamentari refuză încă, în apropierea finalului de mandat, să expună pe pagina instituției informațiile cu privire la parcursul lor profesional.

Unii deputați și senatori chiar părăsesc Parlamentul după mai bine de trei ani, fără să fi oferit aceste informații. Este cazul șefei SOS România, Diana Șoșoacă, care pleacă în Legislativul European. În alte cazuri, precum cel al fostului ministru Florin Roman, este invocat trecutul, deputatul susținând că a făcut obiectul unui linșaj mediatic pe nedrept. Lipsa informațiilor se regăsește și la PSD, acolo unde viceliderul de grup, Radu Cristescu, a explicat că o să verifice.

Cei mai puțini sunt la deputații neafiliați din Senat. De aici Diana Șoșoacă pleacă în Parlamentul European fără a-și publica datele cu privire la parcursul său profesional. În cazul său au fost notate adesea controverse, în contextul în care a fost semnalată de mai multe ori legătura acesteia cu propaganda pro-rusă, cât și prezența sa la Ambasada Rusiei. Tot un singur parlamentar este și în cazul UDMR, unde Turos Lorand a notat doar cele două mandate de deputat.

Și din grupul minorităților din Camera Deputaților au rămas parlamentari. Este vorba despre Ognean Cîrstici, care este și secretar al grupului din 2021, Varol Amet și Silviu Feodor.

Tot la Camera Deputaților mai sunt doi neafiliați, foști deputați ai PNL: Gheorghe Pecingină și Maria Stoian. De la PNL atât fostul ministru Nelu Tătaru, cât și fostul premier Nicolae Ciucă, nu au completat datele, deși acestea au fost disponibile pe pagina Guvernului odată cu funcțiile în Executiv.

Explicația unui fost ministru

În cazul liberalilor mai este fostul ministru Florin Roman, care și-a retras informațiile în urma unui scandal. „Eu am primit de la Comisia de etică, la solicitarea mea după nouă luni, după ce am fost făcut cu sare și piper și cu oțet de toată lumea că am plagiat, am primit deciziile de neplagiat”, a spus parlamentarul, susținând că deciziile nu au mai reprezentat interes în spațiul public.

Florin Roman a amintit de momentul scandalului de plagiat care a dus la demisia sa din Guvern. La acel moment ministrul a fost acuzat că și-a trecut în CV faptul că este licențiat al Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, deși a urmat cursurile unui colegiu din Alba Iulia. Rectorul UBB, Daniel David, a arătat atunci că Roman nu a urmat cursurile UBB și nu este licențiat al universității, ci doar a dat un examen de absolvire la Universitatea Babeș-Bolyai.

Fiind de părere că momentul a marcat un linșaj public al său, parlamentarul a explicat pentru Ziare.com că nu a revenit asupra deciziei ca urmare a unei incorectitudini. „Când o să văd corectitudine o să fiu ca întotdeauna foarte corect. (…) Trei luni de zile am fost linșat”, a mai explicat deputatul.

În funcții, dar fără CV

În cazul social-democraților, deși unii parlamentari și-au completat datele, se adaugă și un fost membru al PNL. Este vorba despre Liviu Voiculescu, senator de Olt, aflat la primul mandate. Tot aici este și senatorul Maricel Popa, dar și deputatul Irinel Ioan Stativa, care este la al patrulea mandat fără a-și depune CV pe pagina Parlamentului. Mai sunt deputații Paul Stancu, Laurențiu-Daniel Marin și Radu Mihai Popa.

Unul dintre membri PSD care nu și-au depus informațiile referitoare la activitatea profesională este chiar viceliderul grupului parlamentar, Radu-Mihai Cristescu. Contactat de Ziare.com, parlamentarul a spus că toate informațiile sunt pe site, urmând să verifice. Ziare.com scria însă și în 2022 că CV-ul deputatului este de negăsit.

Plimbat prin mai multe funcții, Radu Cristescu a făcut obiectul mai unui șir de anchete jurnalistice care arată că a evitat de fiecare data să își publice CV-ul. Istoricul său arată și că a schimbat mai multe partide, în unele cazuri plecând cu scandal. Cristescu a fost membru PMP în perioada 2016-2019, fiind considerat un apropiat al Elenei Udrea și al fostului președinte Traian Băsescu. Ulterior a plecat în PRU, unde a stat șase luni, deși primise funcție de conducere, iar apoi a trecut la PSD, de unde a pornit un lanț de atacuri la adresa lui Traian Băsescu. Numit în funcție nouă de către fostul premier Viorica Dăncilă, Cristescu chiar a publicat un document în care lansa mai multe acuzații la adresa fostului șef de stat. Potrivit Hotnews, Traian Băsescu l-a dat în judecată în cazul unui scandal între cei doi din 2022.

În cazul parlamentarului mai este notat într-o anchetă a lui Valeriu Nicolae că „nu este deloc clar când și dacă a terminat celebrul Institut Agronomic Ion Ionescu de la Brad, singura școală pe care o menționează”.

