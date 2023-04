O fostă parlamentară din Suedia luptă pe frontul din Ucraina: ”Am cea mai bună slujba din lume”

Karolina Nordengrip, fostă membră a Parlamentului suedez, a intrat în rândurile Forțelor Armate ale Ucrainei. Într-un interviu acordat pe 22 aprilie, ea a spus că nu are absolut nicio îndoială cu privire la această alegere.

Nordengrip are 42 de ani și provine din orașul Bollebygd din sud-vestul Suediei. Până în 2022, ea a fost deputată a democraților suedezi și a făcut parte din comisia de apărare, relatează Sverige Radio.

Fostul politician a semnat un contract cu „Legiunea Internațională” și a devenit personal militar cu grad de sergent.

"Am învățat multe despre războiul din Ucraina când eram membru al comitetului de apărare. Când a început invazia pe scară largă, am simțit imediat că trebuie să contribui", a spus Nordengrip.

Pe pagina armatei suedeze de pe Instagram, puteți vedea fotografii și videoclipuri din Ucraina.

Într-una dintre postări, ea a vorbit despre parcurgerea tuturor procedurilor birocratice pentru aderarea la legiune și a arătat un document de la Ministerul Apărării al Ucrainei.

„După trei zile de birocrație, am fost acceptat în armata regulată”, a scris Nordengrip.

Pe 11 aprilie, Nordengrip a anunțat că va deveni „prima doamnă internațională care se va alătura armatei regulate”. Ea a primit o astfel de ofertă în noiembrie anul trecut.

Din fotografii, se deduce că Nordengrip luptă în Ucraina cel puțin din noiembrie 2022.

"Nu am comunicatie, electricitate si apa pentru ca teroristii (trupele ruse) trag constant in noi. E foarte frig, dar am cea mai buna slujba din lume", a scris ea pe 24 noiembrie.

Reamintim că la sfârșitul lunii martie, voluntarul francez Kevin David, în vârstă de 29 de ani, care a luptat pentru Forțele Armate, a murit lângă Bahmut.