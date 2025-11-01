Coaliția vrea să taie 10% din parlamentari, dar economia e mai mult de ochii lumii. „Nu ar presupune o reformă structurală cu impact bugetar major”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat în seara de joi, 30 octombrie, că în coaliţia de guvernare există un acord de principiu privind propunerea UDMR de a scădea cu 10 la sută numărul de parlamentari.

”Minus 10% parlamentari. Prima dată s-a discutat acum două săptămani ca idee pusă pe masă de UDMR. Există acord de principiu. Varianta de 300 de parlamentari este o variantă periculoasă la adresa democraţiei, a reprezentativităţii”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.

Comentând pentru Ziare.com ce ar însemna acest lucru din punct de vedere economic, analistul Victor Iancu a explicat faptul că o reducere cu 10% a numărului de parlamentari ar aduce economii, dar modeste.

Astfel, spune acesta, din totalul actual de 465 de aleși (331 deputați, 134 senatori), ar dispărea circa 47 de mandate, dar, adaugă el, trebuie să ținem cont că fiecărui parlamentar îi corespunde și un aparat administrativ.

„Estimativ, costul anual per parlamentar, format mai ales din indemnizația și suma forfetară pentru cabinet, plus cazare, transport, diurnă, s-ar situa spre 650.000 - 730.000 RON. Economiile estimate ar fi probabil undeva în jurul a 30 - 34 milioane RON pe an. Pus în contextul execuției bugetare a Camerelor, impactul rămâne relativ mic, de aproximativ 4% din bugetele cumulate ale Parlamentului”, spune Victor Iancu.

Totodată, acesta mai arată și faptul că România are o reprezentare mai „densă” prin comparație cu alte țări, țara noastră având aproximativ 57.600 locuitori/deputat (sau aproximativ 41.000/parlamentar dacă includem și Senatul), față de 118.000 în Franța și 147.000 în Italia (locuitori/deputat). Prin urmare, arată analistul economic, chiar și după o reducere cu 10% am rămâne supradimensionați.

„Să ne reamintim faptul că referendumul consultativ din 2009 indica preferința românilor pentru cel mult 300 de parlamentari (care ar însemna o tăiere de aproximativ 35%). Este ce s-a întâmplat în Italia, unde reforma din 2020 a redus cu aproximativ 36% dimensiunea camerelor”, adaugă Victor Iancu.

Ca o concluzie, mai spune analistul economic, o ajustare de 10% este fără îndoială o acțiune pragmatică ce poate semnala o orientare către eficiență, dar nu ar presupune o reformă structurală cu impact bugetar major.

Și prof. univ. dr. Aurelian Dochia, consultant economic și financiar, și-a exprimat de asemenea părerea pe subiect pentru Ziare.com, explicând faptul că, din punct de vedere economic, impactul este nesemnificativ, reprezentând o fracțiune foarte mică din cheltuielile totale ale bugetului general consolidat.

Pe de altă parte, mai spune acesta, din punct de vedere politic și de imagine, mișcarea este importantă.

„Să nu uităm că, cu mai bine de 15 ani în urmă, a fost un referendum care cerea reducerea numărului de parlamentari, iar propunerea aceasta a avut o susținere covârșitoare. Iar dacă ne uităm la numărul populației din România, numărul de parlamentari poate fi redus fără a afecta reprezentativitatea. Bineînțeles însă că asta va avea niște consecințe la nivel politic, echilibrul de forțe între diversele partide se poate modifica semnificativ”, explică Aurelian Dochia.

În același timp, însă, legat de perspectiva economică, acesta arată și faptul că oamenii au nevoie să vadă o solidaritate în sacrificiile care sunt cerute din partea populației, o solidaritate care să arate că se începe de la vârf.

Prin urmare, continuă specialistul, măsura comportă atât un aspect politic, cât și unul social și de imagine, dar, din păcate, acestea au fost neglijate în discuții anterioare, când a fost vorba despre programe de austeritate.

„Ar putea să fie privită de populație ca un fel de măsură justă pentru a începe sacrificiile de unde trebuie, chiar dacă nu contează, dar ca gest, ca simbolică, este importantă”, concluzionează Aurelian Dochia.

Confuzie des întâlnită în societate – referendumul din 2009 privind numărul de parlamentari, deși consultativ, are caracter obligatoriu

Nu în ultimul rând, Ziare.com subliniază o confuzie des întâlnită în societate, anume că referendumul din anul 2009 amintit anterior, fiind consultativ, nu poate produce efecte.

Acest lucru este însă fals. Astfel, o decizie a Curții Constituționale din 2012 lămurește un aspect important în legătură cu obligativitatea referendumului consultativ în raport cu referendumul decizional, stipulând caracterul obligatoriu al ambelor tipuri de referendum, cu precizarea că referendumul consultativ are un efect indirect:

„(...) ceea ce distinge un referendum consultativ de unul decizional nu este, în principal, chestiunea privitoare la respectarea sau nu a voinței populare - această voință nu poate fi ignorată de aleșii poporului, întrucât este o expresie a suveranității naționale -, ci caracterul efectului referendumului (direct sau indirect). Spre deosebire de referendumul decizional, referendumul consultativ produce un efect indirect, în sensul că necesită intervenția altor organe, de cele mai multe ori a celor legislative, pentru a pune în operă voința exprimată de corpul electoral”, se arată în respectiva decizie a Curții Constituționale.

