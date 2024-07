Ce poziții-cheie au obținut eurodeputații români: ”Ne-am așezat foarte bine”

Eurodeputații români au obținut la împărțirea funcțiilor în Parlamentul European mai multe poziții în conducerile comisiilor, pe listă fiind coordonatori, vicepreședinți și chiar un prim-vicepreședinte și un președinte. Liberalii Marian-Jean Marinescu și Siegfried Mureșan au explicat pentru Ziare.com ce beneficii și responsabilități presupun noile posturi și cum se desfășoară munca eurodeputaților.

România are 33 de eurodeputați. În actualul mandat, țara noastră a câștigat două posturi de vicepreședinți ai Parlamentului European, fiind aleși social-democratul Victor Negrescu și reprezentantul Verzilor, Nicu Ștefănuță. PSD și PNL au obținut cele mai multe posturi în conducerile comisiilor.

PSD a obținut o funcție de președinte de comisie. Este vorba despre Comisia pentru Dezvoltare Regională, care va fi condusă de Dragoș Benea. Mihai Tudose este vicepreședinte al Subcomisiei pentru Securitate și Apărare, Claudiu Manda este vicepreședinte al Comisiei pentru Control Bugetar, iar Maria Grapini (PPUSL) este vicepreședinte al Comisiei pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor. Dan Nica este coordonatorul Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie, iar Ștefan Mușoiu ar urma să preia coordonarea Comisiei pentru Comerț Internațional în a doua parte a mandatului.

Ads

România are o funcție de vicepreședinte și în Grupul Renew, pe reprezentantul USR, fostul președinte de partid Dan Barna.

În partea liberalilor, Siegfried Mureșan a fost reales vicepreședinte al Grupului Popularilor Europeni, urmând să fie responsabil de partea bugetară. Daniel Buda a fost ales prim-vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, Rareş Bogdan este vicepreşedinte al Comisiei de Afaceri Externe, iar Dan Motreanu este vice-coordonatorul Grupului PPE în Comisia REGI.

”Fiecare deputat european contribuie la această influență politică, mai ales pe partea de legislație, prin amendamente și prin susținerea amendamentelor și asta înseamnă discuții cu colegii” - Marian Jean Marinescu (PNL/PPE)

Ads

Astfel, țara noastră obține o serie de roluri importante la nivelul Parlamentului European.

„România va fi influentă în Parlamentul European prin ceea ce fac toți deputații români. Parlamentul European are două direcții, să spunem majore, de activitate. Activitate politică, pur ce facem cu migrația, ce facem cu Ungaria, de exemplu, ce facem cu războiul, care sunt relațiile cu Statele Unite și activitatea legislativă, care este tot politică, bineînțeles, dar este mai aplicată, pe fiecare lege în parte. Influența politică a unui stat se vede în ambele direcții. Asta se bazează pe influența pe care o au deputații în grupurile din care fac parte. Cred că acum, în primele două grupuri, nu suntem rău. Pentru că în grupul PPE, România este a patra delegație. (...) Ceea ce înseamnă că ai o voce puternică în grupul politic”, a explicat Marian-Jean Marinescu într-un interviu pentru Ziare.com, liberalul cu cele mai multe mandate în Parlamentul European.

Ads

Potrivit reprezentantului PNL, „în prima direcție din acțiunea politică, foarte importanți sunt vicepreședinții sau președinții de grup politic și vicepreședinții de grup politic și șefii delegațiilor naționale. Pentru că ei vor discuta foarte mult aceste subiecte. După care vor veni, bineînțeles, în grup. Biroul Parlamentului European, vicepreședinții se ocupă mai mult de chestii administrative, plus de regulamentul Parlamentului European. Acțiunile politice se discută în conferința președinților, unde sunt președinții de grup”.

De asemenea, Marian-Jean Marinescu (PNL/PPE) a mai explicat că, „pe partea legislativă, bineînțeles că pentru imagine este bine că avem vicepreședinți de comisii și președinți de comisii. Însă acțiunea legislativă se duce în comisii și acolo trebuie să fim puternici și să ne impunem bine amendamente, pozițiile României. În plus, există coordonatorii, care este adevărat, acasă nu prea se știe bine ce sunt acești coordonatori. Adică, în momentul în care spui vicepreședinte, sună mai bine decât coordonator, însă coordonatorul are o responsabilitate foarte mare și exemplul cel mai elocvent este grupul PPE, unde delegația Germaniei are 9 din 22. Pentru că acest coordonator fixează direcția politică, ia dosarele, le împarte apoi la deputații care sunt în comisia respectivă, deci este, din punct de vedere politic, important”.

Ads

„În PPE există și un vicepreședinte care conduce un grup de lucru, prezidează un grup de lucru care se ocupă de comisii importante de agricultură, buget, coeziune, dezvoltare regională, pescuit și control bugetar. Deci aici se reflectă influența politică. Această influență politică, la ea contribuie fiecare deputat european, mai ales pe partea de legislație, prin amendamente și prin susținerea amendamentelor și asta înseamnă discuții cu colegii și de la tine din grup, și din alte grupuri politice”, a mai completat liberalul.

„Toate deciziile se iau de către conducerile grupurilor politice, de președinții și vicepreședinții grupurilor politice. (…) Cred că ne-am așezat foarte bine.” – Siegfried Mureșan (PPE/PNL)

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE a explicat într-un interviu pentru Ziare.com că „România este tot mai influentă în Parlamentul European și acesta este un lucru bun”.

„Toate deciziile se iau de către conducerile grupurilor politice, de președinții și vicepreședinții grupurilor politice. De aceea eu am decis, în urmă cu cinci ani, să candidez pentru funcția de vicepreședinte al celui mai mare partid din Parlamentul European, Partidul Popularilor Europeni. Am fost reales la jumătatea legislaturii trecute, am candidat din nou acum și am fost reales. Toate deciziile importante din Parlamentul European sunt luate de conducerile grupurilor politice. De aceea, pozițiile de președinți, vicepreședinți sunt foarte importante”, a mai argumentat Siegfried Mureșan.

Ads

Liberalul a mai arătat motivele pentru care a țintit PNL către agricultură și către fonduri europene. „Ca vicepreședinte al grupului PPE, eu sunt responsabil de tot ce ține de fondurile europene, politica de coeziune, politica agricolă, întreg bugetul Uniunii Europene trece, practic, prin mâinile mele. După aceea, importante sunt și pozițiile din comisiile de specialitate unde, în ultimii cinci ani de zile, noi, PNL, am deținut președinția comisiei de industrie. Acum avem prim-vicepreședinția comisiei de Agricultură. Am ales intenționat această poziție fiindcă am văzut cu toții protestele fermierilor la început de an și fermierii trebuie apărați prin deciziile la nivel european și avem, prin această poziție, noi, PNL, un instrument foarte important în momentul de față. Mai avem o poziție de vicecoordonator al grupului PPE în Comisia pentru politici regionale și avem și poziția de vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe. De asemenea, un lucru important, mai ales având în vedere situația din regiune. Cred că ne-am așezat foarte bine”, a conchis liberalul.

Ads

În total, în Parlamentul European sunt 720 eurodeputați, cel mai numeros grup fiind cel al PPE, cu 188 de europarlamentari, urmat de Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, care are 136 de membri. Pe locul trei sunt Patrioții, care au 84 de eurodeputați. Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni are 78 de membri. Renew Europe are 77 de eurodeputați. Urmează Grupul Verzilor, care are 53 de membri. Grupul Stângii are 46 de europarlamentari.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu (PSD/ S&D), a anunțat că urmează stabilirea și altor funcții importante în delegațiile parlamentare.

Ads