Ziua de după alegeri. Mizele în bani și putere ale negocierilor dintre noii europarlamentari

Duminică, 9 iunie, s-au încheiat cele patru zile de alegeri în care cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și-au ales noii reprezentanți în forul parlamentar. Finalul alegerilor nu arată doar ce candidați vor merge în Parlamentul European pentru următorii cinci ani, dar marchează și începutul unei perioade de negocieri acerbe pentru formarea grupurilor; în următoarele săptămâni vom afla cum se distribuie finanțarea pentru europarlamentari și cine reușește să obțină cele mai râvnite poziții.

Noul for va avea 720 de membri. Rezultatele scrutinului pentru Parlamentul European îi dau pe popularii europeni în frunte, ceea ce poate însemna și un nou mandat la șefia Comisiei Europene pentru Ursula von der Leyen. Cifrele provizorii îi arată pe populari cu peste 25% din locuri, urmați de grupul de centru-stânga al socialiștilor și democraților, cu 135 de locuri. Centriștii de la Renew vor avea 79 de europarlamentari, urmați îndeaproape de ultraconservatorii ECR, cu 73 de locuri.

Grupul de extremă dreaptă Identitate și Democrație are 58 de reprezentanți, cu 5 mai mulți decât verzii. Grupul de stânga are 36 de locuri. În plus față de aceștia, sunt 45 de membri care nu aparțin niciunui grup și 55 de noi europarlamentari, care nu se afiliază niciunei grupări. Această împărțire rămâne deocamdată teoretică, pentru că europarlamentarii vor avea timp până la sfârșitul lunii să decidă sub ce însemne vor dezbate în următorii ani; marile formațiuni încearcă să recruteze noi membri, în timp ce grupurile de dreapta radicală s-ar putea uni sau fractura și mai mult, analizează Irish Times.

Spre exemplu, politicienii trimiși de formațiunea Fidesz a premierului Ungariei, Viktor Obran, nu sunt afiliați vreunui grup existent și ar putea înclina balanța într-o anumită direcție. Pe lângă puterea politică de a forma o coaliție majoritară sau o opoziție dură, regulile europene încurajează alipirea europarlamentarilor; cu cât o formațiune are mai mulți membri, cu atât primește o cotă mai mare din bugetul de activități politice, explică Financial Times.

Perioada de tratative este foarte importantă, așadar. Dacă grupurile mari, care gravitează în jurul centrului nu fac neapărat schimbări, cele mai mici, în mod special cele de dreapta și extremă dreaptă se pot schimba și recompune. Publicația britanică scrie că Marine Le Pen, contracandidata extremistă a lui Emmanuel Macron la ultimele prezidențiale din Franța, și-ar dori o unire de forțe cu Orban și cu Vox, din Spania, care este pe aceeași lungime de undă ideologică. Așa s-ar putea naște un nou pol de dreapta.

În manieră similară, partidul de extremă dreaptă al prim-ministrei Giorgia Meloni a Italiei a câștigat alegerile în propria țară. Acum, formațiunea ei are un rol decisiv în această compoziție a Parlamentului European, scrie Associated Press. Deocamdată, membrii săi sunt afiliați ECR, dar și popularii și grupul identitar ar vrea ca politicienii lui Meloni să li se alăture, conform Financial Times.

Pe de altă part, istoria arată că astfel de formațiuni se și destramă. În noiembrie 2007, eurodeputații de la Partidul România Mare și-au dat demisia din gruparea Identitate, Tradiție și Suveranitate, ducând la desființarea grupului politic din cauza unui număr prea mic de membri. Membri români și-au dat demisia după comentariile xenofobe ale neofascistei italiene Alessandra Mussolini, nepoata dictatorului, spunea și The Guardian.

Pentru acest Parlament, numărul minim de membri care vor putea forma un grup este 23. În primele șase luni ale acestui an, bugetul împărțit de grupurile politice a fost de 36 de milioane de euro. Totuși, eurodeputații nu împart doar bani, ci și locuri în comisii. Locurile sunt distribuite după metoda d’Hondt, care poartă numele unui matematician belgian. Metoda se referă la maniera de distribuire proporțională a locurilor. Regulile parlamentare spun că diferitele comisii ar trebui pe cât posibil să reflecte distribuția locurilor între grupurile din Parlamentul European. În schimb, pozițiile de conducere din cele 20 de comisii sunt decise prin negocieri între grupurile politice.

