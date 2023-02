Alertă de securitate în Parlamentul European. Eurodeputații au fost evacuați după ce un grup de kurzi le-a întrerupt ședința VIDEO

​O alertă de securitate a fost declanșată miercuri, 15 februarie, în Parlamentul European, eurodeputații fiind evacuați din camera de plen după ce mai mulți activişti kurzi au manifestat în hemiciclul legislativului de la Strasbourg, relatează AFP.

Activişti kurzi au manifestat cu ocazia împlinirii a 24 de ani de la arestarea liderului kurd Abdullah Ocalan, ceea ce a dus la întreruperea timp de trei ore a dezbaterilor.

Activiştii erau în număr de aproximativ zece şi au intrat în parlament în calitate de vizitatori. Ajunşi la galeria dinspre hemiciclu, ei au fluturat steaguri şi au scandat sloganuri împotriva preşedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, sau cerând eliberarea lui Abdullah Ocalan.

🚨Happening now at the European Parliament. Kurdish activists disrupt the Plenary sitting, MEPs evacuated. Let’s hope everyone stays safe. pic.twitter.com/s1xjpeClhT

Această întrerupere a dezbaterilor a dus la evacuarea hemiciclului, în timp ce serviciile de securitate au încercat să-i aresteze pe activişti, dintre care unii se urcaseră pe balustrada de securitate până la o cornişă îngustă aflată la câţiva metri deasupra scaunelor deputaţilor europeni.

”Mă bucur să vă anunţ că situaţia a fost rezolvată în mod paşnic şi că nimeni nu a fost rănit. Protestatarii se află acum în afara clădirii”, a declarat preşedinta Parlamentului, Roberta Metsola, la reluarea lucrărilor.

”Acest parlament apără cu mândrie libertatea de exprimare şi dreptul de a demonstra, dar orice demonstraţie trebuie să respecte întotdeauna regulile noastre, siguranţa publică şi să nu perturbe dezbaterile noastre democratice”, a adăugat ea.

Mai mulți eurodeputați au relatat pe Twitter despre situație, în timp ce președinta Roberta Metsola a fost escortată din plen.

European Parliament proceedings have been suspended and the chamber evacuated due to a disruptive protest in the visitor's gallery https://t.co/ki3nXCaXrO pic.twitter.com/VBxPswUlpF