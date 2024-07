Șoșoacă, primul discurs în Parlamentul European: ”Am băgat frica în ei”. Metsola i-a cerut de mai multe ori să încheie VIDEO

Eurodeputata Diana Șoșoacă a cerut în primul său discurs din plenul Parlamentului European sistarea ajutorului militar acordat Ucrainei. Șefa PE a fost nevoită să îi ceară să lase liber microfonul.

„În calitate de senator al României, funcție pe care am deținut-o din 2020 în Parlamentul României, în februarie 2022 am făcut primul Memoriu internațional intitulat ”Neutralitate pentru România - Pacea de la București”. L-am trimis tuturor ambasadelor implicate, inclusiv Parlamentului European, Comisiei Europene aflate la București. Singura parte care a dorit să discute despre pace, uimitor, a fost Federația Rusă, moment în care, împreună cu alți parlamentari, am discutat cu aceștia”, a afirmat Diana Șoșoacă, proaspăt instalată în funcție, în plenul PE.

Fosta senatoare și-a continuat obiceiurile din Parlamentul României, depășind timpul de dezbatere acordat. „Pacea nu se face trimițând arme. Ați distrus România, toate drumurile sunt distruse, românii sunt sărăciți ajutând ucrainenii non-stop. Nu știu dacă știți, dar în Ucraina românii nu au dreptul să vorbească limba română. Avem peste un milion de români acolo, au fost maltratați, din 220 de școli nu mai sunt decât 8 în limba română unde nu se vorbește limba română. Li se interzice să vorbească, să se roage. Așa că vă rog frumos: pentru pace faceți negocieri de pace, nu trimiteți arme cu care omorâți oameni”, a mai spus Diana Șoșoacă.

Primele live-uri din Parlamentul European

Șoșoacă a făcut și primele live-uri din Parlamentul European, filmând atât pe holuri, cât și în plen. Într-o filmare a prezentat birourile unde își va desfășura munca și a afirmat că va aduce icoane și preot să sfințească locul. În aceeași filmare, chiar eurodeputata afirmă „ne-au rupt 500 că am filmat în Parlamentul European”.

„Râd de mulți de aici. (...) Apropo, cică totul e înregistrat pe aici. (...) Am băgat frica în ei. Doar nu o să mergem cu aceeași tactică, nu? Parlamentul ăsta European, dacă vrea cineva să îl facă să meargă pe bune, trebuie să fie un avocat și să fie un avocat cu experiență foarte mare”, a mai afirmat fosta senatoare.

