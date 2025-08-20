Parlamentul European dă în judecată Consiliul Uniunii Europene pentru a anula regulamentul SAFE, planul de înarmare a Europei

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 20 August 2025, ora 18:59
186 citiri
Parlamentul European dă în judecată Consiliul Uniunii Europene pentru a anula regulamentul SAFE, planul de înarmare a Europei
Parlamentul European a aprobat un sprijin pentru Moldova FOTO Facebook/Parlamentul European

Parlamentul European a decis să dea în judecată Consiliul UE în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) după ce Comisia Europeană a activat o procedură de ocolire a legislativului european în privinţa fondului de 150 de miliarde de euro aferent planului ReARM Readiness 2030, a anunţat miercuri serviciul de presă al PE, citat de Euractiv.

”Parlamentul a depus astăzi (20 august) o plângere la Curtea de Justiţie pentru a anula regulamentul SAFE”, a precizat serviciul de presă al PE.

În luna martie, Comisia Europeană a prezentat planul ReARM Europe (redenumit ulterior ReARM Readiness 2030), care prevede mobilizarea a până la 800 miliarde de euro pentru a dota Uniunea Europeană cu o ”descurajare credibilă” la orizontul anului 2030.

Planul include împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro pentru achiziţii de echipament militar produs în Europa, finanţate prin SAFE. Astfel, ţările membre UE se vor putea împrumuta pentru a achiziţiona echipamente militare produse în Europa, iar alte state, precum Ucraina, pentru proiecte care le consolidează apărarea şi stimulează industria de apărare europeană.

În luna mai, miniştrii din ţările membre UE şi-au dat aprobarea finală, fără a consulta Parlamentul European.

Până acum, 18 ţări UE s-au declarat oficial interesate să ia cu împrumut prin SAFE fonduri în valoare de cel puţin 127 de miliarde de euro.

Deşi PE a subliniat că ”instrumentul are sprijinul deplin al Parlamentului”, problema este ”baza juridică pentru care s-a optat şi care subminează legitimitatea democratică”.

Pentru a ocoli Parlamentul European, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apelat la articolul 122 al Tratatului privind funcţionarea UE, articol în mod normal rezervat unor situaţii de urgenţă precum pandemia de COVID-19. Acest articol permite ca o propunere să ocolească negocierile cu Parlamentul European şi să ajungă direct la Consiliu pentru negociere şi adoptare. Rolul PE ar fi redus în acest caz doar la prezentarea de sugestii şi la solicitarea de dezbateri.

La finalul lunii aprilie, Comisia de afaceri juridice a PE (JURI) a adoptat o opinie ce respinge abordarea Comisiei Europene. Conform experţilor PE, articolul 122 este instrumentul greşit în acest caz. Propunerea, aşa cum a fost ea formulată de Comisia Europeană, nu întruneşte condiţiile pentru procedura de urgenţă şi duce lipsă de o bază juridică solidă.

Într-o scrisoare trimisă şefei Comisiei Europene în luna mai, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a avertizat că executivul UE ar putea fi adus în faţa instanţei europene. Von der Leyen a respins poziţia PE, susţinând că utilizarea clauzei de urgenţă este ”deplin justificată” întrucât SAFE este ”un răspuns excepţional şi temporar la o provocare urgentă şi existenţială”.

„Jidan nenorocit!”. Comentariu halucinant al Dianei Șoșoacă, scris la postarea unui activist rom; reacția acestuia: „Voi face o plângere la Parlamentul European!”
„Jidan nenorocit!”. Comentariu halucinant al Dianei Șoșoacă, scris la postarea unui activist rom; reacția acestuia: „Voi face o plângere la Parlamentul European!”
Activistul rom Bogdan Burdușel s-a trezit cu un mesaj scandalos, din partea eurodeputatei Diana Șoșoacă, în secțiunea de comentarii a unui clip unde ruga autoritățile să ia măsuri pentru...
Un senator PSD explică absența social-democraților de la ședințele de coaliție: „Este nevoie de mai mult dialog. Sunt lucruri solicitate de PSD care nu s-au îndeplinit”
Un senator PSD explică absența social-democraților de la ședințele de coaliție: „Este nevoie de mai mult dialog. Sunt lucruri solicitate de PSD care nu s-au îndeplinit”
Senatorul PSD Robert Cazanciuc a afirmat, miercuri, că este nevoie de mai mult dialog în coaliția de guvernare, menționând că nu ar trebui să apară nimeni în spațiul public să expună...
#Parlamentul European, #consiliul uniunii europene, #program inarmare , #stiri Europa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Veste mare in familia Hagi! Ianis, tata pentru prima data: sotia sa a nascut un baietel
Digi24.ro
"Trump va face o greseala foarte mare." Avertismentul unui diplomat veteran privind garantiile de securitate pentru Ucraina
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia transformă rețelele 4G civile în arme printr-o nouă dronă de recunoaștere și atac
  2. O fată de 13 ani, dispărută de la domiciliu, a fost găsită în casa unui bărbat de 36 de ani, cunoscut pe Internet
  3. Parlamentul European dă în judecată Consiliul Uniunii Europene pentru a anula regulamentul SAFE, planul de înarmare a Europei
  4. Noua cortină de fier a Europei. Lituania planifică o „linie de apărare” de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus: câmpuri minate, poduri capcană și zăbrele antitanc
  5. România trimite 51 de pompieri în Spania pentru a ajuta la stingerea incendiilor devastatoare de pădure
  6. Europa crede că negocierile de pace ale lui Trump vor eșua, dar îi susține în a demasca bluful lui Putin
  7. Cel puțin 76 de morți în Afganistan după ce un autocar plin cu persoane deportate din Iran a luat foc când se îndrepta spre Kabul VIDEO
  8. Femeia înjunghiată de fostul său partener într-un centru maternal apelase de două ori la poliție, care i-a spus că nu există un risc iminent
  9. Excelența în educație ca tradiție de familie la Laude-Reut
  10. Amenințarea pachetului 2 fiscal plutește și asupra Sănătății. Sindicaliștii s-au întâlnit cu Rogobete și cer păstrarea locurilor de muncă și a veniturilor