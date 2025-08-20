Parlamentul European dă în judecată Consiliul Uniunii Europene pentru a anula regulamentul SAFE, planul de înarmare a Europei

Parlamentul European a decis să dea în judecată Consiliul UE în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) după ce Comisia Europeană a activat o procedură de ocolire a legislativului european în privinţa fondului de 150 de miliarde de euro aferent planului ReARM Readiness 2030, a anunţat miercuri serviciul de presă al PE, citat de Euractiv.

”Parlamentul a depus astăzi (20 august) o plângere la Curtea de Justiţie pentru a anula regulamentul SAFE”, a precizat serviciul de presă al PE.

În luna martie, Comisia Europeană a prezentat planul ReARM Europe (redenumit ulterior ReARM Readiness 2030), care prevede mobilizarea a până la 800 miliarde de euro pentru a dota Uniunea Europeană cu o ”descurajare credibilă” la orizontul anului 2030.

Planul include împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro pentru achiziţii de echipament militar produs în Europa, finanţate prin SAFE. Astfel, ţările membre UE se vor putea împrumuta pentru a achiziţiona echipamente militare produse în Europa, iar alte state, precum Ucraina, pentru proiecte care le consolidează apărarea şi stimulează industria de apărare europeană.

În luna mai, miniştrii din ţările membre UE şi-au dat aprobarea finală, fără a consulta Parlamentul European.

Până acum, 18 ţări UE s-au declarat oficial interesate să ia cu împrumut prin SAFE fonduri în valoare de cel puţin 127 de miliarde de euro.

Deşi PE a subliniat că ”instrumentul are sprijinul deplin al Parlamentului”, problema este ”baza juridică pentru care s-a optat şi care subminează legitimitatea democratică”.

Ads

Pentru a ocoli Parlamentul European, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apelat la articolul 122 al Tratatului privind funcţionarea UE, articol în mod normal rezervat unor situaţii de urgenţă precum pandemia de COVID-19. Acest articol permite ca o propunere să ocolească negocierile cu Parlamentul European şi să ajungă direct la Consiliu pentru negociere şi adoptare. Rolul PE ar fi redus în acest caz doar la prezentarea de sugestii şi la solicitarea de dezbateri.

La finalul lunii aprilie, Comisia de afaceri juridice a PE (JURI) a adoptat o opinie ce respinge abordarea Comisiei Europene. Conform experţilor PE, articolul 122 este instrumentul greşit în acest caz. Propunerea, aşa cum a fost ea formulată de Comisia Europeană, nu întruneşte condiţiile pentru procedura de urgenţă şi duce lipsă de o bază juridică solidă.

Într-o scrisoare trimisă şefei Comisiei Europene în luna mai, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a avertizat că executivul UE ar putea fi adus în faţa instanţei europene. Von der Leyen a respins poziţia PE, susţinând că utilizarea clauzei de urgenţă este ”deplin justificată” întrucât SAFE este ”un răspuns excepţional şi temporar la o provocare urgentă şi existenţială”.

Ads