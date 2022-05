După un an în care Uniunea Europeană s-a consultat cu cetățenii despre viitorul Europei, autoritățile de la Strasbourg au publicat un raport cu concluzii, printre care se regăsește și o propunere care ar fi eliminat nevoia votului unanim al statelor pentru anumite decizii, cum ar fi aderarea României la Schengen. Cu toate astea, autoritățile de la București au semnat o scrisoare prin care anunță că se opun modificării tratatelor.

Luni, 9 mai, cu ocazia Zilei Europei, Parlamentul European de la Strasbourg a prezentat un raport final al conferinței privind Viitorul Europei. Aceasta din urmă a fost o consultare de un an de zile cu zeci de mii de cetățeni aleși aleatoriu din toată Europa, de unde oficialii au scos aproximativ 325 de concluzii. Printre acestea se regăsesc numeroase propuneri din domenii importante precum sănătate sau social, precum și o cerință privind la renunțarea la votul uninominal pentru anumite decizii ale Uniunii Europene.

Propunerile de modificarea tratatelor europene venite din partea cetățenilor au fost atacate de către 13 țări din UE printr-o scrisoare, semnată și de către România, care au anunțat că „nu susținem încercările imprudente și premature de a lansa un proces spre modificarea Tratatului”.

„Este de neînțeles”

Contactat de Ziare.com, europarlamentarul USR Alin Mituța, prezent la adunarea plenară în care s-au prezentat cele 325 de propuneri, afirmă că este de neînțeles de ce executivul de la București se poziționează împotrivă.

„De ce cred că se opune e chiar de neînțeles. Pentru că eu am fost membru în Adunarea Plenară a conferinței și sunt acolo printre cele 325 de propuneri ale cetățenilor lucruri foarte bune pentru România, și vă dau doar un exemplu pe partea de sănătate. Acolo avem acordarea de competențe pentru UE la nivel european prin modificarea tratatelor astfel încât să se intervină în ajutorarea statele membre, ca de exemplu prin stabilirea de standarde minime de calitatea serviciilor medicale, sau stabilirea unei liste de medicamente esențiale la nivel european pentru care să se facă de exemplu achiziții comune la nivel european.

Mai e și partea de mecanism european pentru marii arși, iar asta e foarte important pentru România. Dacă aveam asta în 2015 nu mai trebuia să așteptăm să trimitem arșii în spitalele europene. Sunt o mulțime de măsuri foarte bune pentru România și cu atât nedumerirea pe care sunt motivele efective pentru care România se opune. Nu are niciun motiv să se opună”, a explicat Alin Mituța.

De cealaltă parte, europarlamentarul PSD Victor Negrescu explică pentru Ziare.com că cele 13 state și România nu resping ideea unei modificări a tratatelor, însă doresc mai multe clarificări privind aceste schimbări.

„Inclusiv Parlamentul European, care a fost prima instituție care a menționat printr-o rezoluție schimbarea tratatelor, a dat o direcție foarte clară și este important să convenim asupra acestor modificări. Direcția PE e una destul de precisă, se vorbește despre introducerea unor competențe suplimentare, mai ales pe zona de sănătate, zona socială, se vorbește de o flexibilizare sau simplificare e procedurilor în așa fel încât să luăm decizii mai rapid. Sunt câteva idei formulate, aceste idei nu pot fi formulate înainte de o convenție”, a afirmat Negrescu.

Poziția MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis marți, 10 mai, motivele pentru care s-a asociat cu celelalte 12 state (Bulgaria, Croația, Rep. Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia și Suedia) asupra scrisorii.

Conform oficialilor de la București, „România, alături de alte state membre, consideră că prioritatea, la acest moment, trebuie să fie acordată aspectelor concrete care preocupă cetățeanul european”. Mai mult, MAE susține că modificarea Tratatelor UE reprezintă un exercițiu „deosebit de complex și de lungă durată”, și că asta ar putea afecta capacitatea Uniunii de a da „un răspuns rapid și eficient la preocupările prioritare pentru cetățenii europeni”.

„Prin urmare, nu este vorba de a exclude reforme de tip instituțional, acolo unde este cazul, ci de a evita grăbirea a unor astfel de procese şi declanșarea acestora fără o analiză necesară și aprofundată”, a mai transmis MAE.

Unanimitate versus majoritate calificată. Cazul României cu aderarea la Schengen

Printre propunerile cetățenilor europeni care au ajuns la urechile oficialilor s-a regăsit și renunțarea la votul în unanimitate pentru o serie de decizii europene, motivând că un singur stat poate bloca orice decizie.

Un astfel de exemplu este aderarea României la spațiul Schengen. Deși țara noastră a îndeplinit toate criteriile necesare de mai bine de zece ani, pentru ca țara noastră să fie acceptată este nevoie de o decizie în unanimitate în Parlamentul European. Decizia este însă blocate de două țări - Austria și Olanda. O modificare a sistemului de vot astfel încât pentru decizii ca în cazul de față să fie necesară doar o majoritate calificată ar ajuta România să intre imediat în Schengen.

„Una dintre concluzii e asta. Să renunțăm la votul prin unanimitate, nu pentru toate deciziile, dar pentru majoritatea deciziilor. De exemplu pentru accederea de noi state la UE, sau pentru modificarea valorilor europene care sunt stipulate în Articolul 2, pentru asta e nevoie de unanimitate. Dar pentru restul deciziilor, de exemplu pentru aderarea de state la zona Schengen. Acolo nu ai nevoie de unanimitate. Sau de impunerea de sancțiuni la adresa Rusiei și aici vorbim din experiență. Ce s-a întâmplat în ultimii ani a fost că o singură țară, Ungaria, s-a opus și a blocat sancțiuni la adresa Rusiei. La fel este și cu aderarea României la Schengen, sunt două țări care se opun și blochează o decizie care trebuia luată acum 12 ani. Eliminarea unanimității permite UE să funcționeze mai bine și să nu blocheze deciziile la un stat membru. Dacă un singur stat, oricare, se opune, atunci nu se ia decizia respectivă, ceea ce e anormal. Nu poate UE să stea într-un singur stat”, a adăugat Alin Mituță.

Europarlamentarul USR a mai explicat apoi că Parlamentul European European s-a pronunțat deja pentru începerea unei convenții de modificarea a tratatelor UE și că parlamentul poate mai apoi declanșa o convenție în acest sens dacă va primi un vot pozitiv din partea Consiliului.

„Acolo, la fel, trebuie să existe o majoritate. Eu cred că o să fie o majoritate, chiar cu opoziția celor 13 țări, pentru că chiar e nevoie de asta, nu e un moft al UE”, a mai relatat Mituță.

Victor Negrescu însă este mai rezervat cu privire la modificarea procedurii de vot, dar nu exclude această variantă și amintește că sunt unele decizii care pot fi luate doar în unanimitate.

„În rezoluția Parlamentului European nu se vorbește încă de modificarea procedurii de vot, nici măcar în documentele oficiale. Este o posibilitate. Evident, pentru aderarea la spațiul Schengen ne-ar ajuta să nu existe o unanimitate. Și sunt multe zone unde nu este nevoie de unanimitate, însă există și zone unde este nevoie de unanimitate, de exemplu pe componenta de securitate, de apărare, poate de politică externă unde țările din Estul Europei au fost mereu reticente la relațiile dintre UE și Rusia și am văzut că am avut dreptate în acest sens cu privire la poziționarea noastră”, a conchis Negrescu.