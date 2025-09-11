Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk

Autor: Veronica Andrei
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 17:49
104 citiri
Parlamentul European FOTO Facebook/Parlamentul European

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi o solicitare a unor europarlamentari din grupurile de dreapta de a ține un minut de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte într-un atac armat.

Propunerea a fost inițiată de Charlie Weimers, eurodeputat suedez din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), care a sugerat marcarea simbolică a tragediei „pentru a afirma că dreptul la libertatea de exprimare nu poate fi suprimat prin violență”.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era cunoscut pentru activitatea sa în rândul electoratului conservator american și pentru aparițiile frecvente în dezbateri publice pe teme politice și culturale. El a fost împușcat mortal miercuri, în timp ce susținea un discurs la Utah Valley University.

Decizie procedurală

Președinția Parlamentului European a explicat că minutele de reculegere se organizează doar la începutul sesiunii plenare, iar solicitarea nu a fost depusă în acest format. Potrivit purtătorului de cuvânt al președintei Metsola, dacă un grup politic formulează o cerere formală, subiectul poate fi luat în discuție la următoarea sesiune, în luna octombrie.

Weimers a fost în schimb autorizat să intervină într-un punct de ordine înaintea votului de joi, unde a vorbit despre decesul lui Kirk. El a încercat să cedeze timpul rămas pentru un moment de tăcere, dar a fost întrerupt de vicepreședinta Parlamentului, Katarina Barley, care conducea ședința.

„Am discutat deja acest subiect. Știți că președinta a respins cererea de a ține un minut de reculegere”, a spus Barley, membră a grupului Socialiștilor și Democraților (S&D).

Afirmația a fost urmată de proteste din partea unor europarlamentari de dreapta, care au bătut în pupitru și au strigat în semn de dezacord. Barley a fost aplaudată de membrii grupurilor de centru și de stânga.

Reacții din partea grupurilor politice

Mai multe partide din zona dreptei și extremei drepte au confirmat că au susținut inițiativa. René Aust, membru al partidului german Alternative für Deutschland (AfD) și lider al grupului Europe of Sovereign Nations, a declarat pentru Politico că asasinarea lui Kirk „reamintește importanța apărării libertăților fundamentale chiar și în democrațiile consolidate”.

Reprezentanții grupurilor centriste, liberale și de stânga nu au comentat direct asupra propunerii, afirmând că procedura a fost respectată.

Reacții internaționale

Moartea lui Charlie Kirk a generat reacții puternice în Statele Unite, inclusiv din partea fostului președinte Donald Trump, care a transmis condoleanțe familiei și l-a descris pe Kirk drept „unul dintre cei mai buni dintre americani”.

„Monstrul care l-a atacat pe Charlie a atacat întreaga noastră țară”, a spus Trump într-un mesaj video.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe pe rețelele sociale:

„Șocată de asasinarea oribilă a lui Charlie Kirk în Utah astăzi. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de soția și copiii lui – care erau temelia vieții sale.”

#Parlamentul European, #controverse, #minut de reculegere, #charlie kirk , #stiri externe
