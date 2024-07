Eurodeputații români, dezbinați în Parlamentul European. Victor Negrescu: ”Din nefericire, sunt voturi irosite”

Votul adus de una din temele importante ale UE, continuarea sprijinului Ucrainei, în care este angajată și România, a subliniat prăpastia dintre eurodeputații români aleși pentru noul mandat. Europarlamentarii AUR și SOS România s-au poziționat împotriva unei rezoluții pentru sprijinul continuu al statului invadat de Federația Rusă.

Atât membrii AUR, cât și cei doi eurodeputați ai SOS România, au susținut că astfel nu este făcut un apel la pace, refuzând să voteze rezoluția și lansând mai multe acuzații.

<< Delegația AUR din Parlamentul European s-a poziționat împotriva unei rezoluții privind „necesitatea ca UE să sprijine Ucraina continuu”. În loc să facă un apel la pace, rezoluția îndeamnă la implicarea militară directă a NATO și UE în războiul din Ucraina, la antrenarea soldaților ucraineni de către statele membre UE și NATO, sau la acordarea de echipamente și tehnică militară în valoare de zeci de miliarde de euro Ucrainei. Scopul declarat este de a sprijini militar Ucraina la nesfârșit, „atât cât va fi nevoie”. Delegația AUR din Parlamentul European reiterează angajamentul nostru firesc de a sprijini Ucraina din punct de vedere umanitar, politic și, până la un punct, economic, însă nu putem fi de acord cu implicarea militară a României în acest conflict >>, a transmis AUR.

La rândul său, șefa SOS România, Diana Șoșoacă, a ținut primul său discurs din plenul Legislativului European. „Pacea nu se face trimițând arme. Ați distrus România, toate drumurile sunt distruse, românii sunt sărăciți ajutând ucrainenii non-stop”, a spus eurodeputata în fața noilor săi colegi.

Vicepreședintele PPE, Siegfried Mureșan a transmis într-un mesaj pe Facebook că „după primul vot în Parlamentul European din noul mandat, vedem deja care sunt prietenii lui Putin din Romania. Am votat, astăzi, prima rezoluție din noul mandat. O rezoluție, co-inițiată de mine, în care confirmăm sprijinul total al Parlamentului European pentru Ucraina în fața agresiunii ruse, în care confirmăm sprijinul nostru pentru Republica Moldova și în care condamnăm agresiunea rusă și încercările lui Viktor Orban de a acționa în interesul lui Vladimir Putin.

Singurii europarlamentari din România care au votat împotriva rezoluției au fost extremiștii de la AUR și extremiștii Șoșoceii. Ei sunt prietenii lui Putin și așa vor acționa în următorii 5 ani în Parlamentul European. Din fericire, sunt izolați, sunt marginalizați și nu vor reuși să influențeze nicio decizie importantă în Parlament”.

Al șaselea stat ca pondere în PE, cu „voturi irosite”

„Din nefericire, sunt voturi irosite, voturile acestea date de partidele extremiste, pentru că din păcate acești eurodeputați nu sunt relevanți în deciziile luate la Bruxelles. Adică pe lângă scandalul din plen nu îi văd capabili să aducă beneficii României. Mai mult, atunci când negociem voturi importante pentru țară. De exemplu acum votul pentru Comisia Europeană, din nefericire, noi în loc să spunem că avem 33 de voturi, suntem oarecum amputați în aceste negocieri pentru că pe eurodeputații extremiști clar nu putem să îi integrăm în aceste negocieri. Nu fac jocurile României, fac jocuri politice sau personale. Astfel încât, în loc să ne valorificăm ponderea ca al șaselea stat, suntem astăzi limitați”, a explicat vicepreședinte Parlamentului European, Victor Negrescu, pentru Ziare.com.

Potrivit eurodeputatului „este evident că există eurodeputați extremiști care au altă agendă aici în Parlamentul European. Mai degrabă o agendă pro-rusă, nicidecum o agendă românească, pentru că am văzut și la votul privind vicepreședintele Parlamentului European și la această discuție, că ei nu sunt interesați să susțină interesele României, să se lupte pentru România. Vor doar să facă scandal. A fost un moment penibil acest scandal în Parlamentul European, pornind de la intervenția unui eurodeputat extremist din România. Vor fi tot felul de situații de acest gen”.

Negrescu a mai explicat că „rezoluția privind Ucraina doar reiterează lucrurile deja stabilite. (...) Se vorbește și despre R. Moldova și despre aderarea la Uniunea Europeană a celor două state”.

Doi eurodeputați români în conducerea Parlamentului European

De altfel, anterior votului pentru rezoluție, eurodeputaţii români Victor Negrescu (S&D) și Nicolae Ştefănuţă (Verzi) au fost aleși vicepreședinți ai Parlamentului European, însă fără sprijinul AUR și SOS România.

România are 33 de europarlamentari, fiind al șaselea stat ca pondere în forul european. Cei mai mulți sunt în Germania, care are 96 de europarlamentari. Pe locul doi se poziționează Franța cu 79 de mandate. În Italia sunt 76 de mandate. Spania are 59, iar Polonia are 52 de mandate.

