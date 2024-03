Siegfried Mureşan, ironic la adresa lui Mihai Tudose: Nu am ajuns încă la nivelul la care să comentez glumele sale

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan nu a dorit să comenteze afirmaţiile europarlamentarului PSD Mihai Tudose potrivit cărora actuala conducere a Comisiei Europene este cea mai slabă. ”Cred că preşedinta Comisiei Europene se descurcă să conducă Comisia Europeană şi fără sprijinul domnului Tudose”, a subliniat el.

”Nu am ajuns încă la nivelul la care să comentez glumele domnului Tudose, dar sincer, acum, cred că preşedinta Comisiei Europene se descurcă să conducă Comisia Europeană şi fără sprijinul domnului Tudose şi cred că va putea conduce Uniunea Europeană şi în următorii 5 ani, chiar dacă domnul Tudose nu e încă convins. Întrebarea dumneavoastră mi se pare interesantă, dacă sunt de acord cu afirmaţia domnului Tudose, şi mi se pare mai interesant de pus preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu: sunteţi de acord cu ceea ce spune candidatul dumneavoastră, dacă această comisie e cea mai slabă”, a răspuns Siegfried Mureşan, după ce a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider politic de la Prima Tv, cum comentează declaraţiile lui Mihai Tudose potrivit cărora actuala conducere a CE este cea mai slabă de până acum.

Potrivit lui Siegfried Mureşan, actuala conducere a CE este una dintre cele mai bune din istoria Uniunii Europene.

”Eu vă spun că a fost una dintre cele mai bune comisii din istoria Uniunii Europene. Am avut pandemia generată de coronavirus la începutul mandatului, în anul 2020, Uniunea Europeană a reacţionat, a creat cel mai mare pachet de ajutor economic creat vreodată, peste 700 de miliarde de euro, din care România primeşte aproape 30 de miliarde de euro pentru PNRR. 9,5 miliarde deja am reuşit să absorbim, au venit în ţară. După aceea, de la începutul invaziei ilegale şi ilegitime a forţelor armate ruse în Ucraina, preşedinta Comisiei Europene a reuşit să ţină Uniunea Europeană unită, să ajute Ucraina. Chiar săptămâna aceasta am votat în plenul Parlamentului European ajutorul de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina pe următorii 4 ani, să sancţioneze Federaţia Rusă cu 13 valuri de sancţiuni. În aceşti ultimi ani de zile, Republica Moldova, cu sprijinul Comisiei Europene, a făcut paşi mai rapid decât am fi îndrăznit să sperăm oricând către Uniunea Europeană. Cred că a fost o comisie bună, o preşedintă bună, un mandat pozitiv, cred că merită să continue”, a declarat Mureşan.

Totuşi, lui Siegfried Mureşan i-a fost atrasă atenţia că de numele actualei conduceri a CE se leagă achiziţia de vaccinuri anti-Covid, el afirmând că nu a existat un manual pentru gestionarea unei astfel de pandemii.

”Adevărul este următorul: Comisia Europeană a decis să achiziţioneze la comun, pentru toată Uniunea Europeană, vaccin. Datorită acestei decizii a Comisiei Europene, noi, oamenii din România, am primit vaccinul în aceeaşi zi în care l-au primit oamenii din Italia, din Spania, din Franţa, Germania, Portugalia. Am avut Europa unită şi vaccinul pe care l-am aşteptat foarte mulţi dintre noi. Adevărul este că nu a existat un manual pentru gestionarea unei astfel de pandemii. O pandemie similară avusese loc cu 100 de ani înainte, în anii 1917. Nimeni nu avea un manual, ce să facem şi atunci decizia a fost să se cumpere vaccin cât mai mult. Acum, retrospectiv, văzând că unii oameni nu s-au vaccinat, văzând că pandemia a trecut, probabil s-a cumpărat prea mult vaccin. Cine a greşit? Asta va stabili justiţia. După cum aţi spus, este un proces şi vom vedea dacă statul român va trebui să plătească sau nu. Aici justiţia decide. Dar eu cred că decizia Uniunii Europene de a ajuta toţi europenii şi de a nu ne lăsa să fim în concurenţă cu guvernele altor state în a achiziţiona vaccin, cred că decizia a fost bună şi ne-a ajutat să avem acces rapid la vaccin”, a explicat Siegfried Mureşan.

Eurodeputatul Mihai Tudose, şeful de campanie al PSD pentru alegerile europarlamentare, a criticat actuala Comisiei Europeană condusă de Ursula von der Leyen. ”Eu îmi menţin opinia: cred că a fost cea mai slabă Comisie de până acum”, a spus Tudose. Eurodeputatul PSD a dat exemplul comisarului pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, care invoca generatoarele pentru situaţii de criză energetică. ”Nu poţi să ţii o ţară pe generatoare. Nu ţii un sat pe generatoare, dar el era pregătit, avea două generatoare mici în curte. Şi ăla e comisar”, a acuzat Tudose.