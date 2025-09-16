Ursula von der Leyen, tot mai contestată. Parlamentul European va dezbate și va vota, în octombrie, două moțiuni de cenzură împotriva ei

Parlamentul European va dezbate şi apoi va vota două moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al preşedintei Parlamentului, Roberta Metsola, văzut de POLITICO.

Două grupuri politice – Patrioţii pentru Europa, de extremă dreapta, şi Stânga – au depus moţiuni separate de neîncredere împotriva preşedintei Comisiei Europene pe 10 septembrie la miezul nopţii, cel mai timpuriu termen în care au putut face acest lucru conform regulilor parlamentare. Patrioţii au depus moţiunea cu 20 de secunde înaintea Stângii, au declarat doi oficiali.

Aceste demersuri au avut loc la doar câteva ore după ce Ursula von der Leyen a ţinut discursul său istoric despre starea Uniunii în faţa Parlamentului de la Strasbourg şi la doar două luni după ultimul vot de încredere pe care l-a câştigat, dar care a subliniat fragmentarea politică din PE.

Patrioţii - grup din care fac parte partidul francez RN al lui Marine Le Pen şi Fidesz-ul lui Viktor Orban din Ungaria - o acuză pe von der Leyen de lipsă de transparenţă şi responsabilitate şi au criticat acordurile comerciale Mercosur (cu America de Sud) şi cu SUA.

Stânga critică, de asemenea, politica comercială a Comisiei, dar pune un accent mai mare pe ceea ce consideră a fi inacţiunea executivului UE în contextul războiului Israelului în Gaza.

Depunerea a două moţiuni de cenzură în acelaşi timp este fără precedent şi a stârnit dezbateri în Parlament cu privire la modul în care se vor desfăşura cele două dezbateri şi voturi. Momentul dezbaterilor şi al voturilor va fi decis de liderii grupurilor politice atunci când vor discuta agenda finală a plenului pe 1 octombrie, a declarat purtătorul de cuvânt al Parlamentului, Delphine Colard.

Cea mai probabilă opţiune este să aibă loc o dezbatere comună luni, 6 octombrie, urmată de două voturi separate joi, 9 octombrie, potrivit a două persoane familiarizate cu procedura parlamentară.

Patrioţii vor revendica probabil dreptul de a avea primul vot, întrucât au câştigat cursa pentru depunerea documentelor la timp.

Parlamentul European a respins la 10 iulie o moţiune de cenzură împotriva preşedintei Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen. Iniţiată de extrema dreaptă, mai precis de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea. Moţiunea a fost susţinută de 175 de eurodeputaţi şi respinsă de 360 de europarlamentari, existând 18 abţineri. Iniţiatorii au vrut să cenzureze lipsa de transparenţă a şefei Comisiei în scandalul „Pfizergate”.

