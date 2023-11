Victor Negrescu a fost ales chestor în Parlamentul European. Care vor fi atribuțiile sale

Eurodeputatul român Victor Negrescu a fost numit joi prin aclamare în funcţia de chestor al Parlamentului European, pentru a o înlocui pe eurodeputata slovacă Monika Benova (neafiliată).

Negrescu a fost singurul candidat. Pe baza regulamentului de procedură al Parlamentului European, un nou chestor este ales pentru a ocupa un post vacant, în ordinea de precedenţă existentă; astfel, Victor Negrescu a devenit cel de-al treilea chestor al PE.

Cei cinci chestori ai Parlamentului European sunt responsabili în primul rând de chestiunile administrative şi financiare care privesc direct eurodeputaţii.

Într-o declaraţie acordată AGERPRES, eurodeputatul român a subliniat că alegerea sa în funcţia de chestor evidenţiază faptul că România trebuie să fie mai bine reprezentată şi mai influentă la nivel european, atât în interesul ei, cât şi al Uniunii Europene.

"Am fost ales chestor a Parlamentului European şi sunt onorat de această oportunitate de a reprezenta România şi Partidul Social Democrat la acest nivel în legislativul european. Am putea spune că este cea mai importantă funcţie pe care o ocupă România în legislativul european în acest mandat şi ţin să le mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit în această direcţie. În această calitate voi gestiona relaţia cu grupurile politice, cu Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi cu birourile de legătură ale Parlamentului European. Este o ocazie bună să arătăm că într-adevăr, noi, românii, putem conta în procesul legislativ european şi în acelaşi timp, subliniază ceea ce am mai spus şi cu alte ocazii, faptul că România trebuie să fie mai bine reprezentată la nivel european, mai influentă, evident şi în interesul României, dar şi în interesul UE şi sper să contribui la acest efort împreună cu toţi colegii mei din legislativul european şi în mod special cu colegii mei din grupul S&D şi delegaţia Partidului Social Democrat de aici, din legislativul european", a afirmat Negrescu în declaraţia pentru AGERPRES.

