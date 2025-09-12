O femeie voia din Republica Moldova să intre în Parlament cu 6 cuțite. Se îndrepta către o activitate AUR. Reacția partidului

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 10:21
1426 citiri
O femeie voia din Republica Moldova să intre în Parlament cu 6 cuțite. Se îndrepta către o activitate AUR. Reacția partidului
Plenul Camerei deputaților FOTO Facebook/ Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor

O femeie în vârstă de 25 de ani, identificată drept Lavric Diana, a fost depistată la controlul de securitate de la intrarea în Parlament având asupra ei șase cuțite.

Tânăra figura pe lista suplimentară a partidului AUR pentru participarea la evenimentul intitulat „Forumul Economic”. În urma verificărilor de rutină, obiectele au fost descoperite înainte ca aceasta să poată intra în clădire, potrivit unor surse G4Media.

Nu este prima situație de acest fel. În luna mai 2023, o altă femeie aflată pe listele AUR a fost oprită la același punct de securitate. Atunci, Elena Ariadna Cîrligeanu, membră a partidului, a fost găsită cu patru gloanțe în bagaj. Aceasta a declarat ulterior că obiectele, care nu erau încărcate, reprezentau simple suveniruri.

Formațiunea AUR a fost criticată în repetate rânduri pentru promovarea unor mesaje agresive, atât pe plan fizic, cât și verbal, incidentele recente alimentând discuțiile legate de climatul de securitate din jurul activităților partidului.

Reprezentanți AUR au declarat că femeia nu este membră a partidului și că a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanţi la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor.

Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind femeia depistată la intrarea în Parlamentul României având asupra sa mai multe cuțite, facem următoarele precizări:

Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise.

Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor.

Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun”, se arată în comunicatul de presă dat de AUR.

Parlamentul a respins toate cele patru moțiuni de cenzură, fără emoții pentru guvernul Bolojan. De la votul în plen au lipsit chiar unii parlamentari care anterior semnaseră moțiunile
Parlamentul a respins toate cele patru moțiuni de cenzură, fără emoții pentru guvernul Bolojan. De la votul în plen au lipsit chiar unii parlamentari care anterior semnaseră moțiunile
UPDATE 20.00: Parlamentul a respins prin vot și cea de-a patra moțiune de cenzură, ultima aflată în discuție în ședința din ziua de duminică, 7 septembrie 2025. Această a patra moțiune...
AUR, primul în sondaje. „Partidele populiste sunt singurele care au un discurs pentru o jumătate din Românie. Amplifică spaimele și frustrările”
AUR, primul în sondaje. „Partidele populiste sunt singurele care au un discurs pentru o jumătate din Românie. Amplifică spaimele și frustrările”
AUR rămâne lider detașat în preferințele electoratului, conform Barometrului INSCOP-Informat.ro, realizat între 1 și 9 septembrie 2025. Studiul arată că partidul suveranist continuă să...
#Parlamentul Romaniei, #aur, #cutite , #parlament
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri in locul unde romanii sunt mai urati ca oriunde. "Cea mai mare placere a lor e sa bata straini pe strada"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Experiment masina vs.metrou.Cat dureaza drumul de la Grozavesti la Piata Unirii

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA
  2. O femeie voia din Republica Moldova să intre în Parlament cu 6 cuțite. Se îndrepta către o activitate AUR. Reacția partidului
  3. Austeritate, dar nu și în Parlament. Cărți de vizită cu foiță de aur, plătite din fondul de protocol
  4. General, despre interesul României, în contextul reevaluării relațiilor UE-SUA: „Ar trebui să avem o altă poziționare în relația cu cel puțin două state”
  5. USR și PNL, șantajați de PSD să meargă separat în alegerile pentru Capitală. Gestul care trădează teama social-democraților de un nou eșec electoral
  6. De ce nu se înțeleg PSD și PNL pe reforma administrativă? Analistul Cristian Andrei: „Nu doresc niciunii să piardă puținul control politic pe care-l mai au prin primari”
  7. AUR, primul în sondaje. „Partidele populiste sunt singurele care au un discurs pentru o jumătate din Românie. Amplifică spaimele și frustrările”
  8. Au început mazilirile în PSD înainte de Congres. „Există posibilitatea reală să nu-și mai revină vreodată”
  9. Ciprian Ciucu, potențialul candidat al PNL, despre ideea unui candidat comun PNL - USR - PSD la Primăria Capitalei: "Nu"
  10. Nicușor Dan taie elanul celor care cer anticipate: "Nu se pune problema. O instabilitate pe care România nu și-o permite"