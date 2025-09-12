O femeie voia din Republica Moldova să intre în Parlament cu 6 cuțite. Se îndrepta către o activitate AUR. Reacția partidului

O femeie în vârstă de 25 de ani, identificată drept Lavric Diana, a fost depistată la controlul de securitate de la intrarea în Parlament având asupra ei șase cuțite.

Tânăra figura pe lista suplimentară a partidului AUR pentru participarea la evenimentul intitulat „Forumul Economic”. În urma verificărilor de rutină, obiectele au fost descoperite înainte ca aceasta să poată intra în clădire, potrivit unor surse G4Media.

Nu este prima situație de acest fel. În luna mai 2023, o altă femeie aflată pe listele AUR a fost oprită la același punct de securitate. Atunci, Elena Ariadna Cîrligeanu, membră a partidului, a fost găsită cu patru gloanțe în bagaj. Aceasta a declarat ulterior că obiectele, care nu erau încărcate, reprezentau simple suveniruri.

Formațiunea AUR a fost criticată în repetate rânduri pentru promovarea unor mesaje agresive, atât pe plan fizic, cât și verbal, incidentele recente alimentând discuțiile legate de climatul de securitate din jurul activităților partidului.

Reprezentanți AUR au declarat că femeia nu este membră a partidului și că a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanţi la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor.

Ads

”Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind femeia depistată la intrarea în Parlamentul României având asupra sa mai multe cuțite, facem următoarele precizări:

Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise.

Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor.

Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun”, se arată în comunicatul de presă dat de AUR.

Ads