O inițiativă care are ca scop acordarea unor drepturi financiare și morale persoanelor care s-au aflat în instituțiile de creștere a copiilor în perioada 1966-1997 a fost depusă în Parlament. Prevederile se aplică și persoanelor încadrate în adopții naționale și internaționale.

Inițiativa șefei Comisiei juridice a Camerei Deputaților prevede acordarea unor indemnizații lunare de la bugetul de stat sau scutirea de la plata impozitului pe venit.

„Regimul comunist a dus însă la o exacerbare a problemelor sociale, declanșată în 1966, prin Decretului 770, care reglementa întreruperea de sarcina si anulează Decretul 463/1957, rezultând într-o creștere alarmanta a numărului orfanilor. Politica poantilistă, combinata cu sărăcia extremă, a condus la centralizarea națională a copiilor, culminând cu înființarea unor leagăne si case de copii”, arată motivarea proiectului.

Inițiatoarea mai invocă faptul că, „raportat la perioada contemporana, trebuie remarcat faptul ca in anii comunismului, sistemul de asistenta sociala era marcat de neglijenta si absenta unor înțelegeri globale a nevoilor copiilor. Reformele din domeniu, deși necesare, s-au derulat extrem de lent si adesea cu dificultăți majore. Abuzurile fizice si psihice erau frecvente, iar lacunele structurale din legea 3/1970, in vigoare pana in 1997 (înlocuirea ei cu Ordonanța de Urgenta 26/1997), au propulsat un număr mare de probleme semnificative, inclusiv lipsa de personal si abuzuri sistematice”.

Ce prevede inițiativa

Potrivit proiectului, legea prevede masuri „reparatorii acordate persoanelor care au trăit experiența caselor de copii in perioada 1966-1997, in considerarea consecințelor negative suferite pe plan psihologic, emoțional, social și educational”.

De asemenea, definește daunele morale drept „durerile fizice și suferințele psihice injust cauzate persoanelor care au trăit experienta caselor de copii din România, in perioada 1966-1997, cu repercusiuni negative pe plan psihologic, emoțional, social și educațional”.

„În scopul atenuarii daunelor morale suferite, persoanele prevazute la art. 2 lit. d) au dreptul, pe perioada vieții, la o indemnizație lunara echivalenta cu 0,8 ISR, în cazul celor fără un loc de munca, iar pentru cei care au un loc de muncă vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit”, iar „indemnizația lunara se calculează și se plătește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Județeană de Plați și Inspecție Sociala, respectiv Agenția de Plăți și Inspecție Sociala a Municipiului București”, mai prevede inițiativa.

Potrivit prevederilor, beneficiarii ar urma să primească și ședințe de consiliere psihologică gratuită pentru o perioadă de minim un an, iar costurile ar urma să fie decontate de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Sociala, respectiv Agenția de Plați și Inspecție Sociala a Municipiului București, iar condițiile de acordare se reglementează prin ordin al ministrului muncii si protecției sociale.

Proiect a fost depus la Senat.

