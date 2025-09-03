Ei sunt cei mai vocali parlamentari români. Nume surpriză

Doi parlamentari de la PSD, unul de la PNL, unul de la AUR, unul de la USR și doi neafiliați sunt cei mai vocali politicieni din legislativ, potrivit datelor oficiale publicate de site-ul Camerei Deputaților, respectiv site-ul Senatului, cifre consultate de Ziare.com.

Daniel Suciu, Raluca Turcan, Gianina Șerban, Cătălin Drulă, Ciprian Șerban, Gheorghe Vela și Dumitru Coarnă sunt cei mai vocali deputați și senatori, fiecare cu peste 100 de luări de cuvânt, în actuala legislatură. Unii sunt mai cunoscuți publicului larg, alții nu ajung prea des pe „sticlă”.

Daniel Suciu (PSD) - 489 de luări de cuvânt

Vasile Daniel Suciu (44 de ani), deputat de Bistrița-Năsăud, este vicepreședinte în Biroul Permanent. El se află la cel de-al patrulea mandat în Parlament. Suciu are în actuala legislatură 489 de puncte în sumar, în 38 de ședințe, iar în Biroul Permanent alte 437, în 41 de ședințe. El are 6 propuneri legislative inițiate, dintre care una a fost promulgată ca lege. Suciu a fost ministru al Dezvoltării în perioada februarie 2019-noiembrie 2019, după Ion Ștefan și înaintea lui Paul Stănescu.

Raluca Turcan (PNL) - 303 luări de cuvânt

Deputat de Sibiu, Raluca Turcan (49 de ani), aflată la cel de-al cincilea mandat în legislativ, este vicepreședinte în Biroul Permanent, membru în comisii precum: muncă și protecție socială; învățământ; cultură, arte și mijloace de informare în masă. În actuala legislatură, Turcan are 303 luări de cuvânt în 18 ședințe, dintre care o declarație politică. În 13 ședințe de BP, Turcan are 42 de luări de cuvânt. De asemenea, oficialul PNL, fost membru important al PDL, are 18 propuneri legislative inițiate, dintre care două au fost promulgate ca legi. În plus, Turcan mai figurează cu 3 întrebări și interpelări. De-a lungul timpului, politicianul școlit la Moscova, la ASE și la SNSPA a deținut funcția de ministru al Muncii, dar și cea de ministru al Culturii.

Gianina Șerban (AUR) - 172

Gianina Șerban (42 de ani), deputat de Ilfov, vicepreședinte în Biroul Permanent, vicelider al grupului parlamentar AUR, a bifat în 26 de ședințe 172 de luări de cuvânt, dintre care o declarație politică. În plus, are și alte 3 declarații politice scrise. În BP are 18 luări de cuvânt în 13 ședințe. Șerban, politician din Bacău, a inițiat 15 propuneri legislative, două proiecte de hotărâre, 8 întrebări și interpelări și 4 moțiuni. Șerban este la cel de-al doilea mandat în Parlament și este cunoscută drept un apropiat al lui George Simion.

Cătălin Drulă (USR) - 170

Fostul președinte al USR (44 de ani), deputat de Timiș, vicepreședinte al Biroului Permanent, membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură, are 170 de puncte de sumar în 17 ședințe, 39 de luări de cuvânt în BP, în 23 de ședințe și 3 întrebări și interpelări. Drulă a fost ministru al Transporturilor în decembrie 2020 - septembrie 2021 și este la cel de-al treilea mandat în Parlament.

Ciprian Șerban (PSD) - 149

Ciprian Constantin Șerban (39 de ani), deputat de Neamț, a fost președinte în Biroul Permanent până în iunie 2025. De asemenea, Șerban a fost lider al grupului parlamentar PSD până în decembrie 2024. Politicianul se află în Comisia pentru afaceri europene și în Grupul PRO-America. El are în actuala legislatură 149 de luări de cuvânt în 16 ședințe, 112 luări de cuvânt în BP, în 13 ședințe, 12 propuneri legislative inițiate, dintre care 5 promulgate ca legi. Șerban a inițiat două proiecte de hotărâre și mai figurează cu o interpelare. Ciprian Șerban a preluat mandatul de ministru al Transporturilor din iunie 2025, în Guvernul Bolojan, după plecarea lui Sorin Grindeanu. Actualul șef de la MT se află la cel de-al treilea mandat de parlamentar.

Gheorghe Vela (neafiliat) - 136

Gheorghe Vela (49 de ani) este în prezent un senator neafiliat, deși la finalul anului trecut a fost ales pe lista POT. Vela are 136 de luări de cuvânt în plen, în 55 de ședințe, 7 declarații politice, o interpelare, 6 inițiative legislative și 5 moțiuni depuse. Vela este de profesie avocat, iar de-a lungul timpului a fost implicat în diverse activități civice naționaliste.

Dumitru Coarnă (neafiliat) - 105

Fostul sindicalist al polițiștilor Dumitru Coarnă (61 de ani) este unul dintre cei mai activi parlamentari. În prezent neafiliat, propulsat pe lista SOS, fost membru AUR și PSD, membru al Grupului PRO-America, deputatul are 105 luări de cuvânt în 41 de ședințe, dintre care o declarație politică. De asemenea, două declarații politice le-a depus în scris. Alte 10 luări de cuvânt le-a bifat în BP, în 7 ședințe. Politicianul a inițiat 16 propuneri legislative și figurează cu 12 întrebări și interpelări.

