Reducerea numărului de parlamentari, Parlamentul unicameral și „alți demoni” populiști. Cum se poate fragiliza o democrație și așa deficitară

Reducerea numărului de parlamentari este, alături de alegerea primarilor în două tururi și pensiile speciale, o temă recurentă pe care partidele o resuscitează periodic pentru a mai aprinde interesul opiniei publice. Dacă alegerea primarilor în două tururi vine cu argumente solide privind consolidarea democrației și a reprezentativității, caracterul propunerii de a reduce numărul de parlamentari, sau în unele iterații, chiar de desființare a Senatului, este unul pur populist, fără beneficii reale.

De data aceasta, USR și AUR propun din nou reducerea numărului de parlamentari la 300, punând astfel presiune pe partidele tradiționale pentru susținerea acestei măsuri. Momentul ales este unul potrivit, în contextul în care se vorbește constant despre reduceri de cheltuieli însă, în realitate, economia pe care ar aduce-o un Parlament mai suplu este nesemnificativă.

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunţat la finalul lunii noiembrie a anului trecut că PNL va propune, în primele şase luni de mandat al Legislativului, reducerea numărului de parlamentari la 300, conform referendumului propus de Băsescu și votat de români. Ilie Bolojan pare să-și mai fi temperat opinia legată de reducerea numărului de parlamentari, apelând la nevoia unui consens în coaliție pe această temă.

Argumentul referendumului convocat de președintele Traian Băsescu în 2009 și votat de români nu stă însă în picioare, în contextul în care acela era un referendum consultativ, nu obligatoriu.

De fapt, reducerea numărului de parlamentari ar aduce mai multe deservicii democrației, și așa șubrede în România. Un parlament mai mic poate fi mai ușor influențat de grupuri de interese și există un risc crescut de „oligarhizare”. Pe deasupra, mai este și problema reprezentativității alegătorilor.

În ceea ce privește desființarea Senatului, problemele sunt și mai mari. Structura bicamerală a Parlamentului permite o dezbatere mai lungă, în teorie, iar proiectele problematice, în cazul în care trec de prima cameră, pot fi reperate de presă, aduse în atenția publică, iar apoi se pot face presiuni pentru abandonarea sau modificarea proiectului.

Politologul Cristian Pîrvulescu este critic cu ideea de a reduce numărul de parlamentari și vede această propunere drept una populistă, în contextul în care există carențe democratice evidente în România, iar riscul de „oligarhizare” la nivelul Parlamentului este mare.

„Am văzut că se joacă și USR-ul și partidele anti-sistem cu populismul, le place enorm de mult populismul, Vor să reducă la 300 de parlamentari, nu mi-a fost foarte clar dacă vor să reducă și o cameră, ceea ce este absolut anticonstituțional. Trebuie întâi Constituția, din punctul ăsta de vedere, iar numărul de parlamentari din România nu e cu mult peste 300. Deci aici e toată problema, având în vedere că avem două camere, că avem o populație de 21 de milioane de locuitori”, afirmă acesta într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta spune că ideea reducerii numărului de parlamentarii a plecat de la Traian Băsescu, care a instrumentalizat această temă în mod populist, în propriul interes politic.

„Asta a fost tema referendumului lui Băsescu din 2009, care nu era obligatoriu și acum o folosesc ambele partide pentru a se justifica și pentru a face presiuni asupra celorlalte partide, care în lipsa lor de inteligență vor accepta până la urmă punctul acesta de vedere și astfel vom intra într-o ecuație foarte complicată.”

Politologul spune că partidele tradiționale au două ieșiri din această situație: fie nu acceptă modificarea numărului de parlamentari și vor fi etichetați ca „trădători”, fie acceptă această propunere și intrăm într-o situație „complicată”.

„Există această explicație, pe care, din nefericire, și unii de la Curtea Constituțională au sugerat-o, că, deși referendumul este consultativ, interpretând articolul 1 și articolul 2 din Constituție, poporul se exprimă prin referendum. Da, dar se exprimă prin referendum în cazul în care acesta este obligatoriu, acela era consultativ”, explică el.

Problema referendumurilor consultative, spune decanul Facultății de Științe Politice, este că reduce o problemă foarte complicată la răspunsuri foarte simple, „DA” sau „NU”.

”Problema numărului de parlamentari nu este nici pe departe o problemă atât de simplă. Cu cât numărul de parlamentari este mai mic, cu atât oligarhizarea este mai mare. Este invers proporțională cu mărimea Parlamentului. Va fi mai ușor să oligarhizezi un număr mic de parlamentari, pentru că în România nu avem soluții la fragmentarea politică”, adaugă acesta.

Ce probleme ar genera desființarea uneia dintre camere

„O astfel de modificare ar aduce multe probleme. Ea ține de arsenalul populiștilor care urmăresc ceva”. Cristian Pîrvulescu dă exemplul Belgiei, care a avut parlament bi-cameral întreaga sa istorie, dar în prezent, actualul premier și guvernul vor să renunțe la Senat pentru a micșora rezistența în momentul în care vor face un pas suplimentar spre separarea Flandrei de Belgia.

„Statele vechi au, de regulă, parlamente bicamerale. Cele care au trecut la parlamente unicamerale, cele nordice de exemplu, au făcut-o în urmă cu mai bine de 10 de ani, la începutul secolului XX și au făcut-o în condițiile în care social-democrații asaltau majoritatea și formarea guvernului și și-au atins obiectivele”, mai spune Pîrvulescu.

Politologul subliniază că bicameralismul oferă posibilitatea de a prelungi o dezbatere și de a găsi soluții într-adevăr consensuale. El spune că atunci când cineva dorește eliminarea unei camere vrea să schimbe radical modul de luare a deciziilor, să scurteze perioada de dezbatere. Această scurtare a perioadei de dezbatere are beneficii pentru rapiditatea deciziilor, dar are și aspecte negative, care țin de erorile care se pot face.

„Personal, cred că abuzul de referendum și uni-cameralismul sunt riscuri importante pentru democrație”, adaugă Pîrvulescu.

Când vine vorba despre „economiile” care se fac prin reducerea numărului de parlamentari, acestea sunt nesemnificative, spune politologul.

„Vorbim de Camera Deputaților 300 de parlamentari, sau vorbim de ambele camere care să aibă în total 300? Vom avea o Cameră a Deputaților de 200 și un Senat de 100? Și care va fi norma de reprezentare? Un reprezentant la cât? Faceți calculul și o să vedeți.

„Eu înțeleg că populiștii își doresc să simplifice jocul, dar noi avem o carență de democrație. Avem prea puține partide”, conchide Cristian Pîrvulescu.

Parlamentul mai „suplu”, ideea patentată de Băsescu

Discuția legată de numărul de parlamentari este una veche, fiind amplificată în perioada lui Traian Băsescu, care a și organizat un referendum pe această temă.

Referendumul consultativ din 2009 prevedea trecerea la un Parlament unicameral cu 300 de parlamentari.

Referendumul avea astfel două întrebări, cea legată de numărul de parlamentari și cea legată de trecerea la Parlamentul unicameral, iar acesta urma să aibă loc în aceeași zi cu primul tur al alegerilor prezidențiale.

La acel moment, patru ONG-uri, Pro Democrația, Centrul pentru Resurse Juridice, Transparency România și Agenția de Monitorizare a Presei au cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională a României referitor la convocarea referendumului odată cu alegerile prezidențiale motivând că președintele Traian Băsescu are două atu-uri, deoarece, în calitate de șef de stat poate convoca referendumul, el fiind totodată și candidat la alegerile prezidențiale.

Băsescu apărea, astfel, pe două afișe: pe cel pentru alegerile prezidențiale și pe cel pentru referendum.

Într-un final, Curtea de Apel București a respins cererea ca fiind inadmisibilă.

Prezența la referendum a fost la limită, 50,16% dintre alegători prezentându-se la urne.

La întrebarea „Sunteți de acord cu trecerea la un Parlament unicameral în România?” din totalul de 9.320.240 de alegători care s-au prezentat la urne au răspuns „DA” 6.740.213 de alegători și „NU” 1.925.209 de alegători. Astfel, 77,78% dintre voturile valabil exprimate au fost în favoarea trecerii la un Parlament unicameral.

La întrebarea „Sunteți de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane?” au răspuns „DA” 7.765.573 de alegători și „NU” 975.252 de alegători. 578.477 de voturi au fost declarate nule.

Astfel, 88,84% dintre voturile valabil exprimate au fost în favoarea reducerii numărului de parlamentari.

Prevederile referendumului nu au fost niciodată implementate, însă diverși actori politici invocă referendumul, periodic, pentru a justifica un proiect de lege care să reglementeze acest lucru.

