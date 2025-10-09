Partidele care se opun reducerii numărului de parlamentari la 300. Câți parlamentari există acum

În coaliție a fost reluată discuția privind inițierea unui proiect de lege privind reducerea numărului de parlamentari de la aproape 500 la 300, potrivit voinței populare exprimate printr-un referendum, în urmă cu 16 ani.

Ideea a produs tensiuni la vârful coaliţiei de guvernare. PNL şi USR au anunțat că vor susține proiectul, dar PSD, UDMR și grupul minorităților naționale, condus de către Varujan Pambuccian, se opun. 165 de parlamentari ar urma să fie scoși din schemă, iar economiile totale s-ar ridica la aproape 100 de milioane de euro în patru ani.

Reducerea numărului de parlamentari, subiect de campanie electorală pentru Traian Băsescu

În prezent, România are 465 de parlamentari, mai exact 331 de deputați și 134 de senatori. În 2009, cu susținerea președintelui Traian Băsescu, aflat în campanie electorală, a fost organizat un referendum pentru reducerea numărului de parlamentari la 300. Deși referendumul a fost validat, poziția românilor fiind masivă „pentru”, nu s-a întâmplat nimic în acest sens, pentru că această consultare publică nu a avut rol decizional. Referendumul a fost consultativ.

VEZI AICI cât bani primește lunar un parlamentar, din bugetul public, în România.

Ads