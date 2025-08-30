Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubiy, ucis într-un atac armat în Liov

Fostul președinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubiy a fost ucis într-un atac armat, la Liov, sâmbătă, potrivit presei ucrainene, iar președintele Volodimir Zelenski anunță deschiderea unei anchete.

Andrii Parubiy, un deputat și fost președinte al Radei (Parlament, unicameral) în perioada 2014-2019, a fost ucis într-un atac armat la Liov, anunță mai multe publicații ucrainene, inclusiv agenția de presă Nexta.

Moartea lui Parubiy a fost confirmată de către Volodimir Zelenski.

”Ministrul de Interne Ihor Klîmenko și procurorul general Ruslan Hrvacenko vin să prezinte primele circumstanțe cunoscute ale teribilei crime la Liov, Andrii Parubiy a fost ucis. (Transmit) condoleanțele mele familiei și apropiaților săi”, scrie pe X Zelenski.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones. All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Șeful statului ucrainean anunță că ”toate mijloacele necesare sunt angajate în anchetă și căutarea criminalului”.

Circumstanțele morții și motivele uciderii lui Parubiy sunt necunoscute pentru moment.

Poliția ucraineană anunță că un atac a avut loc sâmbătă la Liov.

Victima, o ”personalitate publică și politică cunoscută”, ”a murit la fața locului din cauza rănilor”, anunță forțele de ordine.

Andrii Parubiy a luat parte la proteste proeuropene de amploare care au avut loc recent în Ucraina, la ”Revoluția Portocalie” în 2004 și la manifestațiile din Piața Maidan, în 2014.

