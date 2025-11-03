"Fără bisturiu, fără durere". Tratamentul cu laser al parodontozei, explicat de dr. Cristina Chiriacescu, medic stomatolog - fondator Dentetico

Gingii inflamate care sângerează, retrase sau dinți mobili pe arcadă, acestea pot fi consecințele unei igiene orale zilnice precare și al interesului scăzut pe care oamenii îl acordă, în general, sănătății danturii.

La această cauză, se adaugă și alți factori precum fumatul, schimbările hormonale, predispoziția genetică și anumite afecțiuni medicale cronice care pot amplifica debutul și progresia parodontozei, o afecțiune orală tăcută și insesizabilă, de care peste 1 miliard de oameni la nivel global suferă, într-o formă severă, conform Organizației Mondiale a Sănătății.

Așadar, parodontoza afectează foarte multe persoane, iar dacă nu este tratată, poate duce la complicații severe, cum ar fi pierderea dinților și deteriorarea osoasă.

Dacă în trecut tratamentul parodontozei era asociat cu durere și perioade lungi de recuperare, astăzi, pacienții au la dispoziție soluții moderne și eficiente, precum terapia parodontală cu laserul stomatologic.

Terapia cu laser pentru parodontoză, o experiență confortabilă și nedureroasă la Dentetico Brașov

Schemele tradiționale de tratament pentru această afecțiune implică, adesea, proceduri invazive, care pot fi inconfortabile pentru pacienți.

De aceea, terapia cu laser reprezintă un tratament stomatologic modern, no touch, non-chirurgical și netraumatic pentru tratamentul bolii parodontale (gingivită, parodontită).

În clinica stomatologică Dentetico Brașov este utilizat un protocol medical eficient care permite realizarea unui tratament precis și eficient al parodontozei cu laserul stomatologic, asigurând o sănătate orală optimă pacienților diagnosticați cu o formă de boală parodontală.

Terapia cu laser este o procedură stomatologică minim invazivă care utilizează fascicule focalizate de lumină pentru a trata inflamația și infecția de la nivelul gingiilor.

“Parodontoza poate fi tratată fără bisturiu și fără durere cu laserul dentar. Este o alternativă modernă la chirurgia parodontală clasică, oferind o experiență de tratament mai confortabilă și mai eficientă. Energia laserului vizează și elimină bacteriile și țesuturile infectate din gingii, promovând regenerarea țesutului gingival și reducând inflamația. Cu toate că și metodele clasice prezintă eficiență, acestea pot implica disconfort, timpi de recuperare mai lungi și un risc mai mare de complicații. Aici intervine terapia cu laser ca o soluție imediată, ce rezolvă multe dintre inconvenientele tratamentelor parodontale chirurgicale clasice, ceea ce ne permite să oferim pacienților o experiență pozitivă pe scaun și siguranța unui tratament cu rezultate predictibile”, ne menționează dr. Cristina Chiriacescu, medic specialist în Protetică și Estetică dentară, cu competență în Implantologie Orală, fondatoare clinicii Dentetico.

Avantajele tratamentului parodontozei cu laser pentru pacienți

De asemenea, printre avantajele tratamentului parodontozei cu laserul stomatologic în beneficiul direct al pacientului, se numără:

1. Invazivitate redusă - acest lucru are ca rezultat o experiență mai confortabilă pentru pacienți și un timp de recuperare mai rapid.

2. Mai puține traume la nivelul gingiilor - prin precizia ridicată, laserul diminuează sângerarea și umflarea zonei post procedură, acționând doar asupra țesuturilor infectate.

3. Vindecare mai rapidă - laserul stimulează și regenerarea de țesut nou, sănătos, acest lucru însemnând o recuperare accelerată, mai puține șanse de infecție după tratament și pacienții se pot întoarce la activitățile obișnuite, mai repede.

4. Lipsa durerii sau o senzație minimă de disconfort - grație capacității laserului de a sigila vasele de sânge fără a afecta țesuturile sănătoase, pacienții resimt foarte puțină durere, iritație sau deloc, în timpul sau după procedură, nefiind necesară suturarea locală.

Este chirurgia parodontală cu laser sigură?

Chirurgia parodontală cu laser stomatologic reprezintă un tratament sigur și eficient pentru boala parodontală, chiar și în cazul pacienților care au afecțiuni medicale cronice, precum diabetul sau bolile de inimă sau pentru aceia care au o medicație specifică ce interferează cu buna desfășurare a unei intervenții chirurgicale clasice.

Pacienții cronici trebuie, însă, să țină cont de faptul că orice demers medical realizat se face doar cu acordul medicului curant și prin colaborarea multidisciplinară între acesta și medicul parodontolog.

De ce să alegi clinica stomatologică Dentetico Brașov pentru tratamentul parodontozei

Clinica Dentetico este construită pe filosofia stării de bine și a liniștii pacienților care-i trec pragul, prin tratamente individualizate, medici stomatologi cu experiență vastă, certificare în stomatologia laser și în tratarea bolii parodontale și tehnologii moderne care aduc numeroase beneficii oamenilor.

“Ceea ce știm că facem diferit pentru pacienți este faptul că, realmente, le oferim tratamente individualizate. Înțelegem că fiecare pacient este unic și că sănătatea orală nu înseamnă doar dinți, ci are o semnificație profund personală și emoțională.

Echipa noastră de experți este dedicată să facă fiecare pacient să se simtă văzut, auzit și atent îngrijit. De aceea, îngrijirea medicală pe care o oferim pacienților este deplină, fără jumătăți de măsură, pentru că ne dorim ca aceștia să se simtă cu adevărat bine și să obțină zâmbetul perfect pe care îl merită”, a subliniat dr. Chiriacescu despre modalitatea de desfășurare a activității zilnice, în clinică.

Așadar, cum prevenția rămâne cea mai bună cale de a păstra o sănătate dentară optimă, controalele regulate la specialist reprezintă primul pas spre a obține cel mai sănătos și frumos zâmbet pe termen îndelungat.

Clinica stomatologică Dentetico se află în Brașov, iar brașovenii pot lua legătura cu medicii și pot solicita mai multe informații la numărul de telefonul pus la dispoziția acestora: +40 721 904 777.

