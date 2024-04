NATO continuă eforturile de întărire a parteneriatelor sale. Alianța va semna un nou tip de acord cu Noua Zeelandă

Noua Zeelandă s-a angajat să colaboreze mai strâns cu partenerii din NATO pentru a sprijini securitatea colectivă şi se aşteaptă să încheie discuţiile pe tema acordului său de parteneriat cu alianţa în "lunile următoare", a declarat vineri, 5 aprilie, ministrul de externe Winston Peters.

"Noua Zeelandă s-a angajat să lucreze împreună cu partenerii NATO pentru a contribui la securitatea colectivă, cum ar fi prin sprijinul nostru pentru autoapărarea Ucrainei", a declarat Peters după ce a participat la reuniunea miniştrilor de externe ai NATO, care a avut loc la Bruxelles în perioada 3-4 aprilie.

Peters a explicat că rezultatul războiului din Ucraina va avea un impact major asupra securităţii globale, "şi de aceea Noua Zeelandă trebuie să fie pregătită să se achite de partea sa".

New Zealand is committed to working more closely with NATO partners to support collective security in a worsening strategic environment.

