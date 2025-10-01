Apare un nou partid în România, FAR. Este înființat de un fost lider sindical, care s-a plimbat prin PSD, AUR și SOS

Autor: Ema Petrescu
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 15:26
Apare un nou partid în România, FAR. Este înființat de un fost lider sindical, care s-a plimbat prin PSD, AUR și SOS
Urnă de vot FOTO Hepta

Fostul lider sindical Dumitru Coarnă, ales deputat pe listele SOS, a anunțat înființarea partidului Forța Alternativă pentru România (FAR). Potrivit acestuia, noul partid va fi o formațiune de centru-dreapta care va promova valori creștin-democrate și conservatoare, patriotismul, suveranitatea și unitatea națională.

Obiectivul principal al FAR este reconstruirea încrederii între cetățeni și stat prin politici pragmatice, dezvoltare economică, infrastructură solidă și protecția familiei tradiționale, a transmis Dumitru Coarnă.

”Am luat decizia, împreună cu membrii fondatori ai FAR, să creăm alternativa de care avem nevoie în România, pornind de la zero, cu un program bine definit și cu proiecte de țară care să aducă acea schimbare pe care foarte mulți români și-o doresc. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a declarat președintele FAR, potrivit Mediafax.

Coarnă a mai spus că noul partid va susține drepturile fundamentale ale cetățenilor, egalitatea de șanse, accesul la educație și locuințe, precum și o dezvoltare economică durabilă. Va promova, de asemenea, o societate deschisă, creștină, în care valorile morale și religia contribuie la luarea deciziilor corecte.

Noul președinte al FAR a demisionat în martie din grupul parlamentar SOS, criticând atitudinea Dianei Șoșoacă, respectiv ”injuriile și blestemele” pe care aceasta le-a adresat electoratului suveranist. În legislatura trecută, Dumitru Coarnă a făcut parte atât din grupul parlamentar PSD, cât și AUR. Ambele partide au decis excluderea lui.

