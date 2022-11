Coaliția pentru Unitatea și Bunăstare (CUB) se va lansa în curând pe scena politică din Republica Moldova.

Printre inițiatori se află politicieni și diplomați, precum fostul ambasador îlpn SUA și ex-vicepreședinte al Platformei DA, Igor Munteanu, fostul ambasador în Lituania, Igor Klipii, fostul membru al Platformei DA, Ion Terguță, dar și experți în sănătate, ca Rodica Gramma, sau în economie - Sveatoslav Mihalache.

Ei au descris noul partid ca fiind unul liberal, de centru-dreapta, și au promis că vor depune eforturi pentru ca țara să adere la UE până în 2030. De asemenea, formațiunea politică va pleda pentru crearea locurilor de muncă bine plătite și ”o justiție dreaptă și efectivă”.

Într-un interviu pentru Europa Liberă, Igor Munteanu a pledat pentru adoptarea unei legi Magnitsky, idee care a revenit în atenția publicului după ce SUA au anunțat sancțiuni împotriva oligarhilor fugari Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc.

”Republica Moldova trebuia să fie prima țară care să adopte o lege Magnitsky, din motivul că a suferit una dintre cele mai traumatice experiențe: statul a fost capturat de un oligarh care a plecat din țară în 2019, dar oamenii care au lucrat pentru acest oligarh au rămas implantați în instituțiile statului, servindu-i interesele”, a declarat fostul ambasador.

El a subliniat că, dacă țara ar fi votat o asemenea legea în 2019, ar fi putut preîntâmpina mai multe activități ilegale.

”Dacă am fi votat în 2019 sau în 2020 legea Magnitsky, niciodată Ceaika, care acum e pe regimul de sancțiuni Global Magnitsky, nu ar fi făcut business și nu ar fi finanțat ilegal Partidul Socialiștilor. Și alte lucruri grave care se întâmplă în acest moment în spațiul necontrolat de organele constituționale, sub privirile sau managementul lui Gușan, nu s-ar fi întâmplat, dacă am fi acționat la timp și am fi aplicat aceste standarde de integritate Magnitsky”, a explicat Munteanu.

Congresul de constituire a CUB va avea loc pe 5 noiembrie.

