Piedone și-a lansat partidul nou-nouț. Pe cine vede primar la Capitală? "Un independent, doamna Anca Alexandrescu. Ce o recomandă? Vocea și talentul"

Autor: Adrian Zia
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 18:59
Piedone și-a lansat partidul nou-nouț FOTO Facebook/Cristian Popescu Piedone

Fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, și-a lansat luni, 29 septembrie, propriul partid, după ce a demisionat din PUSL. Noua formațiune politică se numește Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR) și a fost lansată în cadrul unui congress organizat la Sala Palatului.

După terminarea evenimentului, Piedone a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, iar una dintre acestea a fost pe cine vede el în funcția de primar al Capitalei. Răspunsul a fost: Anca Alexandru, realizatoarea de la Realitatea Plus, relatează G4Media.

„Văd un independent, doamna Anca Alexandrescu. Anca Alexandrescu, dacă astăzi, în tulburările acestor ape tulburi ale partidelor, neștiind care, cum, și ce vine și vor să amâne alegerile, are o expertiză. Are o expertiză de trei sau nu știu câți vicepremieri, are expertiza primarului general Sorin Oprescu, are expertiza administrației locale.

Dar trebuie să fie independent. România, Bucureștiul are nevoie de un independent cu credibilitate și cu experiență. Da, Anca Alexandrescu poate fi o variantă”, a spus Cristian Popescu Piedone, citat de realitatea.net.

Jurnaliștii au insistat și l-au întrebat pe Piedone ce o recomandă pe Anca Alexandrescu pentru funcția de edil al Capitalei.

„Vocea și talentul. În primul rând, am spus, datorită experienței. Nu cred că oricine de aici (…) poate să fie consilier la trei prim-miniștri sau la un primar general. Și nu un consilier, un consilier de primă linie. Noi avem nevoie astăzi de oameni reali. Oameni care să răspundă comunităților”.

Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5 și șeful suspendat al ANPC, se află momentan sub control judiciar într-un dosar al DNA în care procurorii îl acuză că a anunțat un control pe care urma să-l facă la Hotelul Internațional din Sinaia.

