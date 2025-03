Adio, PNL! Își face Bolojan un partid nou?

Cotroceniul a intrat în dispozitiv de luptă. Anularea alegerilor prezidențiale din 8 decembrie 2024, o măsură fără precedent în istoria democratică a ultimilor 35 de ani, a aruncat un stigmat greu de șters asupra tuturor actorilor politici și instituționali implicați în această controversă, generând o serie de erori politice și strategice care, în final, vor conduce la o resetare profundă a scenei politice românești.

Ilie Bolojan, cel care a preluat funcția de președinte interimar al României, singurul lider din actuala majoritate parlamentară care nu a participat la operațiunea de anulare a alegerilor prezidențiale, acesta fiind un personaj marginalizat în ultimii zece ani în marile jocuri de putere, este personalitatea care beneficiază, în acest moment, de cea mai mare simpatie în rândul românilor, capitalizând din plin oportunitățile de imagine oferite de funcția prezidențială.

Astfel, conform sondajului de opinie realizat de AtlasIntel, în perioada 13-15 martie, prin metoda de recrutare digitală aleatorie, Bolojan are 53% părere pozitivă în rândul respondenților, fiind urmat de Nicușor Dan cu 40%, Călin Georgescu cu 38% și George Simion cu 34%. De altfel, după cum se poate observa, topul primilor patru lideri față de care românii au o părere pozitivă și manifestă încredere este dominat de personaje percepute a fi mai degrabă din afara sistemului de partide care au dominat scena politică.

În acest context, în care se află pe un val de popularitate care îi este extrem de favorabil, pentru Ilie Bolojan devine problematică reîntoarcerea sa în rândurile Partidului Național Liberal, după încheierea interimatului la Palatul Cotroceni. Liberalii nu-i înghit sub nicio formă agenda reformistă, iar partidul a fost acaparat în totalitate de o grupare extrem de controversată, formată din personaje cu apucături mafiote, care a început să promită și să împartă funcții la nivelul tuturor structurile de putere, inclusiv în justiție.

Ads

De altfel, repulsia acestei grupări care controlează PNL, față de Ilie Bolojan, s-a manifestat din plin cu ocazia consultărilor pe care acesta le-a organizat la Palatul Cotroceni, cu reprezentanții tuturor partidelor parlamentare, în vederea participării la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, consultări care au fost acoperite mediatic de operațiunea ”Georgescu, la Parchet” executată cu largul concurs al conducerii MAI, prin reprezentanții IGPR, care au filmat și transmis imediat către presă imaginile cu reținerea în trafic a fostului candidat la alegerile prezidențiale, cunoscând foarte bine potențialul de breaking-news al acestor imagini.

Cum între profilul lui Bolojan și peisajul pestriț din interiorul PNL este o incompatibilitate profundă, care devine tot mai vizibilă, iar premierul Marcel Ciolacu i-a transmis zilele trecute că poate să fie premier ”dacă partidul lui câștigă alegerile”, nu este exclus ca exact aceasta să fie soluția la care lucrează și președintele interimar al României. Oamenii pe care i-a adus alături, fie că sunt consilieri prezidențiali sau consilieri onorifici, să vizeze un plan cu bătaie mai lungă, care să includă lansarea unui nou partid în perspectiva organizării de alegeri parlamentare anticipate, o mișcare politică stabilită și negociată cu partenerii strategici ai României.

Ads

Numirile cheie pe care le-a făcut Bolojan la Palatul Cotroceni nu sunt întâmplătoare și indică în mod clar care îi sunt planurile de viitor. Atât Cristian Diaconescu, cel care a fost numit consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională, și șef al Cancelariei Prezidențiale, cât și Dacian Cioloș, numit consilier onorific pentru activitățile de coordonare și monitorizare a implementării parteneriatelor strategice ale României, sunt doi lideri care au în jurul lor structuri de partid, chiar dacă ceva mai micuțe, însă suficiente pentru a pune bazele lansării unei noi mișcări politice.

Un ”En Marche” pe stil românesc, inspirat de Emmanuel Macron, cu Ilie Bolojan la cârma sa, ar putea câștiga lejer alegerile parlamentare anticipate și ar da țării un guvern reformist, capabil să reseteze din temelii întreaga administrație căpușată de numirile făcute exclusiv pe criterii politice și ar pune capăt dezmățului din bani publici care a generat un deficit economic uriaș. De altfel, până în acest moment, absolut toți candidații, cu excepția lui Crin Antonescu, cotați cu șanse mari de a ajunge în turul al doilea și de a câștiga fotoliul de la Cotroceni și-au afirmat intenția clară de schimba actualul guvern. Iar alegerile anticipate se prefigurează ca fiind cea mai bună soluție pentru a da României un nou guvern legitim.

Ads

Pas cu pas planurile lui Bolojan pentru revenirea la viața de partid par că încep să prindă contur. Cristian Diaconescu și Dacian Cioloș, consilierii lui Ilie Bolojan, au relațiile și conexiunile externe necesare pentru a obține sprijinul partenerilor strategici ai României, dar și structuri organizaționale pe temelia cărora se poate construi lejer scheletul unui nou partid. Un partid care poate atrage inclusiv organizații întregi din PNL sau din USR, care nu se mai regăsesc în atmosfera toxică din interiorul propriilor partide. De la cârma noului ”En Marche”, Bolojan poate spune fără niciun regret ”Adio, PNL”.

---------

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads