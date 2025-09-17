Partidul Uniunea Populară Social Creştină îşi schimbă numele şi identitatea vizuală în urma Congresului Naţional

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 15:42
Partidul Uniunea Populară Social Creştină îşi schimbă numele şi identitatea vizuală în urma Congresului Naţional
FOTO: dcenergy.ro

Formațiunea politică Partidul Uniunea Populară Social Creștină (UPSC) devine partidul PUP în urma Congresului Național din 6 septembrie 2025.

În cadrul congresului toți cei 32 de delegați din 32 de Organizații Județene, alături de președinții de filiale județene și sectoriale din București, au aprobat în unanimitate următoarele modificări:

  • modificarea denumirii partidului, din partidul UPSC în partidul “PUP” în conformitate cu opțiunea exprimată de majoritatea membrilor prezenți la lucrările congresului;
  • modificarea siglei partidului în; două ramuri de măslin în interiorul cărora se află acronimul UP în culorile roșu, galben și albastru, iar deasupra UP se află o inimă roșie, iar sub cele două ramuri de măslini se află desfășurat Uniunea Populară;

  • modificarea și actualizarea Statutului partidului, pentru a reflecta noile obiective politice și organizatorice la noua denumire;
  • actualizarea Programului politic, prin integrarea direcțiilor strategice de dezvoltare și consolidarea valorilor fundamentale ale partidului, actualizat la necesitățile actuale ale României;
  • stabilirea unui nou sediu social, în vederea optimizării activității administrative și organizatorice, conform contractului.

Lucrările Congresului au fost conduse și prezidate de domnul Stelian SIMA, președintele partidului.

Hotărârile urmează să fie consemnate și înregistrate la Tribunalul București pentru a se lua act de aceste modificări și a fi trecute în Registrul partidelor politice, potrivit legii 14/2003R.

În cadrul congresului, membrii și-au reafirmat unitatea și maturitatea politică alături de asumarea responsabilității angajării Partidului în procesul de modernizare al României, fără a uita tradițiile care fac această țară unică și demnă de respect la nivel național și internațional.

BIROUL POLITIC AL UPSC

PREȘEDINTE; Stelian SIMA

#partid, #schimbare denumire, #PUPSC, #PUP , #stiri politice
