De ce a chemat premierul partidele extremiste la masa discuțiilor privind prezidențialele: „A fost un spectacol. Nu avea niciun fel de obligație”

Imaginile cu premierul și șefa SOS România, Diana Șoșoacă, de la consultările pentru data alegerilor au împânzit internetul, context în care liberalii au acuzat că Marcel Ciolacu legitimează formațiunile extremiste, AUR și SOS România. Potrivit analiștilor, discuțiile au stat mai degrabă la baza unei strategii a șefului de guvern.

În timp ce sondajele prevestesc o intrare mai puternică în viitorul Parlament a partidelor extremiste AUR și SOS România, primirea conducerii celor două formațiuni la Palatul Victoria pentru consultări a fost aspru criticată de colegii liberali ai Coaliției. Șeful PNL Iași, Alexandru Muraru, a susținut într-o postare publicată pe Facebook că premierul o legitimează pe senatoarea Diana Șoșoacă, șefa SOS România, cunoscută pentru poziționările sale pro-ruse și pentru vizitele sale la Ambasada Rusiei. „Este de fapt o anunțare a intențiilor președintelui PSD pentru România. Adică un stat târât în mocirla extremismului, a naționalismului găunos, un tărâm de încercare pentru Federația Rusă”, adaugă liberalul.

Între timp, reprezentanții PSD au punctat în declarații că alegerile de la finalul anului vor arăta viitorul guvernării României. Vicepreședintele PSD, Mihai Tudose a susținut, potrivit News, că „după alegerile locale au impresia că sunt foarte puternici” colegii de coaliție. Senatorul Daniel Zamfir a susținut, potrivit RFI, că „alegerile la termen vor arăta încrederea oamenilor în partide”, iar „atunci o să aibă loc o nouă negociere”, urmând să „vedem pe cine decid oamenii să trimită la guvernare”, a conchis senatorul social-democrat.

Problema legitimării partidelor extremiste

Politologul Cristian Pîrvulescu a punctat că „problema care se pune este că unele dintre formațiuni au intrat în Parlament (n. r. – în alegeri) și altele s-au format în Parlament”.

„Este un avertisment transmis PNL că ei nu au complexe, poporul s-a exprimat și că ei ar putea, sigur nu pot să facă pentru că în momentul în care fac o alianță cu AUR sau cu SOS, în acel moment Partidul Socialiștilor Europeni îi exclude sau îi suspendă. Deci sunt lucruri care nu se pot face. Dar ăsta a fost un fel de joc al lui Ciolacu din cauza situației fără ieșire în care se afla”, a explicat politologul Cristian Pîrvulescu, arătând că o destituire a ministrului liberal al Internelor, Cătălin Predoiu, ar fi adus o cădere a guvernului pentru care era învinuit Marcel Ciolacu.

Totodată, Cristian Pîrvulescu a punctat că „nu a făcut-o ca să salveze Coaliția, ci ca să își salveze imaginea. La nivel internațional o astfel de acțiune ar fi fost considerată una destructivă. A făcut jocul până la capăt. (...) Dar a fost un spectacol dezagreabil și intolerabil”. De asemenea, potrivit politologului, în cazul AUR, premierul „nu avea altă alternativă, dacă tot a organizat această dezbatere, consultare, care nu era obligatorie și totul a fost ca răspuns pentru PNL (...) dar în ceea ce privește SOS, cu siguranță nu avea niciun fel de obligație. SOS nu a trecut în Parlament prin proba alegerilor”.

Mizele politice

Politologul George Jiglău a punctat într-un punct de vedere pentru Ziare.com că vicepreședintele PSD Mihai Tudose „apare atunci când PSD trebuie să << arate pisica >> cuiva, a făcut-o și în contextul candidaturii lui Mircea Geoană, este genul care vine și cu stilul ăsta și livrează mesaje de genul ăsta. Nu cred că o face complet de capul lui, deci probabil că este o mișcare pe care putem să o atribuim și PSD”. De altfel, potrivit politologului George Jiglău, „un viraj către AUR ar fi o catastrofă”, iar deserviciile pe care le-ar aduce României ar fi foarte mari. „A permite ideea asta că este plauzibilă o alianță cu AUR” provoacă „deservicii masive pentru PSD și pentru Marcel Ciolacu, dacă va candida”.

Și fostul consilier prezidențial Valeriu Turcan este de părere că șeful Executivului „în mod clar a avut un scop politic, nu doar unul mediatic, de a seta agenda publică în jurul său”. Potrivit fostului consilier, Marcel Ciolacu „vrea sa pără mediator, evident, dar dacă poate să și creeze niște punți de dialog cu diverse formațiuni, este genul de apropiere care îi poate fi utilă în turul II al alegerilor prezidențiale”.

„Cred că interesul lui Marcel Ciolacu este să legitimeze cât mai mulți candidați la alegerile prezidențiale și să rupă electoratul în cât mai multe falii. Cu cât mai mulți candidați, cu atât candidații celor două mari partide, PSD și PNL, ar fi favoriți în a intra în turul doi”, a explicat consultantul politic Adrian Zăbavă pentru Ziare.com, punctând în același timp că este de notat prezența partidelor extremiste. Potrivit analistului, premierul nu îi este încă clar „care ar trebui să fie Coaliția de electorate care să îl facă câștigător în turul doi”, fiind „foarte posibil ca Marcel Ciolacu să aibă nevoie în turul doi, pentru a câștiga alegerile prezidențiale, de votanți ai AUR și ai SOS”.

„În consecință este posibil ca în următoarele luni să vedem o profilare a lui Marcel Ciolacu care să încerce să nu antagonizeze aceste electorate, dacă nu chiar să și le apropie într-un fel sau altul”, a mai punctat Adrian Zăbavă.

Concurs de „sperietoare”

Totodată, analistul Adrian Zăbavă este de părere că ambele partide și-au „fluturat sperietoarea”, admițând însă că rolul consultărilor organizate de premier „este, pe de o parte, de a arăta PNL că există și alții cu care s-ar putea face un guvern după”.

„PNL a dat niște semne către USR. Am văzut în campanie o strângere de mână cordială între Nicolae Ciucă și Nicușor Dan, am auzit despre un telefon de felicitare din partea domnului Ciucă pentru Elena Lasconi, niște discuții cu privire la anumite discuții, am văzut inclusiv cum că PNL ar putea să ia în calcul susținerea lui Geoană șamd. Deci nu doar arată sperietoarea către PNL, ci și invers aș spune, este un joc de răspuns dintr-o parte și în alta mai degrabă”, a mai explicat Adrian Zăbavă pentru Ziare.com.

